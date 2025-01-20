В Турции задержали популярную "онлифанщицу" A.A.V. после её поста, что она хочет установить рекорд — вступив в половую связь со 100 мужчинами за 24 часа.

Эзра Вандан — популярная звезда Onlyfans из Анталии — недавно написала пост в Х (бывший Twitter), что собирается в скором времени побить рекорд Турции, переспав со 100 мужчинами за сутки, а затем побить и мировой рекорд. Этот пост вызвал ожесточенные споры о границах морали. Девушку критиковали и поддерживали (но гораздо больше критиковали). В итоге Эзру задержала полиция по предписанию прокурора. Её вместе с одним из поклонников полицейские вывели из клиники, где девушке должны были сделать некую операцию.

Как сообщают турецкие СМИ, онлифанщицу арестовали после задержания. Сама девушка сообщила, что ее публикации были сделаны ради хайпа и не преследовали финансовой выгоды.

"Я не из тех, кто занимается сексом с кем-либо за деньги, я не занимаюсь проституцией. Почему же государство может таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении ее тела", -заявила Эзра.

Турецкая звезда Onlyfans, вероятно, захотела повторить достижения своих коллег из Великобритании. Чуть более месяца назад британская онлифанщица Бонни Блю заявила, что побила мировой рекорд, переспав со 1056 мужчинами за 12 часов. Примерно в это же время еще одна модель Onlyfans Лили Филлипс занялась сексом со 101 мужчиной за 24 часа и рассказала, как это было тяжело — видео с её слезами и рассказом завирусилось в сети.