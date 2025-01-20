Baltijas balss logotype

Арестована турчанка, желавшая установить сексуальный рекорд 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2025
BB.LV
Милой Эзре не дали обновить рекорд в отрасли.

Милой Эзре не дали обновить рекорд в отрасли.

Режим Эрдогана ополчился на чувственную соотечественницу.

В Турции задержали популярную "онлифанщицу" A.A.V. после её поста, что она хочет установить рекорд — вступив в половую связь со 100 мужчинами за 24 часа.

Эзра Вандан — популярная звезда Onlyfans из Анталии — недавно написала пост в Х (бывший Twitter), что собирается в скором времени побить рекорд Турции, переспав со 100 мужчинами за сутки, а затем побить и мировой рекорд. Этот пост вызвал ожесточенные споры о границах морали. Девушку критиковали и поддерживали (но гораздо больше критиковали). В итоге Эзру задержала полиция по предписанию прокурора. Её вместе с одним из поклонников полицейские вывели из клиники, где девушке должны были сделать некую операцию.

Как сообщают турецкие СМИ, онлифанщицу арестовали после задержания. Сама девушка сообщила, что ее публикации были сделаны ради хайпа и не преследовали финансовой выгоды.

"Я не из тех, кто занимается сексом с кем-либо за деньги, я не занимаюсь проституцией. Почему же государство может таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении ее тела", -заявила Эзра.

4dd4d42.jpg

Турецкая звезда Onlyfans, вероятно, захотела повторить достижения своих коллег из Великобритании. Чуть более месяца назад британская онлифанщица Бонни Блю заявила, что побила мировой рекорд, переспав со 1056 мужчинами за 12 часов. Примерно в это же время еще одна модель Onlyfans Лили Филлипс занялась сексом со 101 мужчиной за 24 часа и рассказала, как это было тяжело — видео с её слезами и рассказом завирусилось в сети.

2
0

Комментарии (3)

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го января

    Сто за двадцать четыре этаж четырнадцать минут на одного без обеда и перекуров.

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го января

    Спасибо ббшечке. Новости которые мы заслужили. Про онлифанщиц. (фейспалм 🤦🏻)

    2
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    20-го января

    До чего дошли, а ещё жалуются, что их насилуют. Думаю, что за изнасилование нужно отменить уголовное наказание. Обнаглели бабы за безнаказанность.

    1
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео