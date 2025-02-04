В прошлом году таможня выявила 900 случаев перевозки санкционных товаров в автобусах 1 703

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: В прошлом году таможня выявила 900 случаев перевозки санкционных товаров в автобусах

В прошлом году в ходе таможенного контроля автобусов, в том числе рейсовых автобусов и пассажирских микроавтобусов, в личном багаже пассажиров и водителей в небольших количествах были обнаружены санкционные товары, сообщили агентству в Службе государственных доходов (СГД).

В целом было выявлено около 900 таких случаев. В основном это были сигареты, алкогольные напитки, топливо в переносных емкостях, косметика, которую люди пытались ввезти из России.

В то же время СГД отмечает, что отдельный учет случаев перевозки санкционных товаров в автобусах не ведется.

Как ранее сообщил портал "Rus.Postimees" со ссылкой на финское издание "Uutissuomalainen", автобусная компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Таллинном, Ригой и Россией, перевозит санкционные товары через эстонский пограничный пункт Лухамаа. Журналисту "Uutissuomalainen" удалось поговорить с водителем автобуса, который на условиях анонимности заявил, что автобусная компания занимается контрабандой санкционных товаров. По словам водителя автобуса, руководство компании знает о незаконной деятельности. Название компании в статье не раскрывается.

Водитель рассказал, что компания получает значительные суммы за нелегальные перевозки, а сами водители - небольшую комиссию. По его словам, автобусы следуют через пограничный переход Лухамаа в Санкт-Петербург, где товары разгружаются. Он также рассказал, что пограничный контроль минимален, а российские таможенники якобы берут взятки.

Водитель также утверждал, что товары загружаются в автобусы в Таллинне и Риге и часть товаров поступает из Финляндии. Большинство контрабандных товаров - это запчасти для автобусов и грузовиков, но есть также компьютеры, смартфоны и даже детали самолетов.

Анонимный источник также заявил, что водителей заставляют перевозить контрабанду, даже если они этого не хотят.

