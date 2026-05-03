Впервые с сентября 2025 года воздух в Латвии прогрелся до +25 градусов

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2026
LETA
В воскресенье на большей части территории страны температура воздуха повысилась до +20...+25 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

При западном, юго-западном ветре более прохладный воздух сохраняется на западном побережье Курземе и местами на Видземском побережье.

В 14:00 температура воздуха составляла от +10,8 градуса в Вентспилсском порту до +24,4 градуса в Бауске и +24,7 градуса в центре столицы.

Термометр в Рижском аэропорту в 13:20 показывал +25 градусов.

Это самая высокая температура в стране с сентября. 21 сентября прошлого года в Бауске столбик термометра поднялся до +26,4 градуса, а максимальная температура воздуха за месяц составила +28,2 градуса 6 сентября в Руйене.

Из-за повышенной концентрации озона воздух в Латвии среднего качества, местами - плохого.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 4 мая, по всей Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, в Латгале и Селии температура воздуха повысится до +25...+27 градусов. В последующие сутки немного похолодает.

