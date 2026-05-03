Исследование учёных показало, что вовлечённость отца в первые десять месяцев жизни младенца оставляет биологический след, заметный в анализах крови ребёнка в возрасте семи лет. Об этом сообщает Health Psychology.

В отличие от традиционных опросов, авторы исследования применили метод прямого наблюдения и биохимический анализ. Они посещали семьи, когда детям было десять и 24 месяца, и записывали на видео 18‑минутные эпизоды совместных игр, оценивая теплоту реакций, скорость отклика на потребности ребёнка и качество воспитания.

Затем, в возрасте семи лет, у детей взяли образцы крови, чтобы измерить уровень холестерина, гликированного гемоглобина, интерлейкина‑6 и С‑реактивного белка. Выяснилось, что поведение отца в младенчестве сильнее всего связано с будущим метаболическим здоровьем ребёнка: чуткость в десять месяцев коррелировала с нормальными показателями крови в семь лет, а её отсутствие — с повышенным уровнем маркеров воспаления и проблем с регуляцией сахара.

Учёные удивились результатам: традиционно ключевую роль в семье отводили матери, но её теплота не имела столь значимой связи с физическими маркерами крови в долгосрочной перспективе. Профессор Ханна Шрайер отметила, что поведение отца до формирования у ребёнка устойчивых воспоминаний способно повлиять на его здоровье ко второму классу школы.