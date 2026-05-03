Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вовлечённость отца в первый год жизни ребёнка влияет на здоровье в будущем 0 102

Люблю!
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вовлечённость отца в первый год жизни ребёнка влияет на здоровье в будущем

Исследование учёных показало, что вовлечённость отца в первые десять месяцев жизни младенца оставляет биологический след, заметный в анализах крови ребёнка в возрасте семи лет. Об этом сообщает Health Psychology.

В отличие от традиционных опросов, авторы исследования применили метод прямого наблюдения и биохимический анализ. Они посещали семьи, когда детям было десять и 24 месяца, и записывали на видео 18‑минутные эпизоды совместных игр, оценивая теплоту реакций, скорость отклика на потребности ребёнка и качество воспитания.

Затем, в возрасте семи лет, у детей взяли образцы крови, чтобы измерить уровень холестерина, гликированного гемоглобина, интерлейкина‑6 и С‑реактивного белка. Выяснилось, что поведение отца в младенчестве сильнее всего связано с будущим метаболическим здоровьем ребёнка: чуткость в десять месяцев коррелировала с нормальными показателями крови в семь лет, а её отсутствие — с повышенным уровнем маркеров воспаления и проблем с регуляцией сахара.

Учёные удивились результатам: традиционно ключевую роль в семье отводили матери, но её теплота не имела столь значимой связи с физическими маркерами крови в долгосрочной перспективе. Профессор Ханна Шрайер отметила, что поведение отца до формирования у ребёнка устойчивых воспоминаний способно повлиять на его здоровье ко второму классу школы.

Читайте нас также:
#семья #воспитание #метаболизм #здоровье #психология #дети и родители #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео