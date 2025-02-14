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Мужчинав Риге пытался убить двух женщин за один вечер; одну ударил ножом в живот 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Мужчинав Риге пытался убить двух женщин за один вечер; одну ударил ножом в живот

В минувшие выходные в Государственную полицию поступил вызов во двор многоквартирного дома в Риге на Бривибас гатве, где мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, преследовал соседку с ножами в руках, угрожая убить ее, сообщили в Государственной полиции порталу «tv3.lv».

Сотрудники правоохранительных органов батальона специального назначения Государственной полиции немедленно задержали мужчину на месте происшествия. Было установлено, что в ту ночь он также напал на свою девушку и ударил ее ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на субботу, 8 февраля, в Государственную полицию поступил вызов во двор одного из домов в Риге, на Бривибас гатве, где очевидцы сообщили, что мужчина с двумя ножами в руках бежит за женщиной по двору и угрожает убить ее. Сотрудники правоохранительных органов из батальона специального назначения немедленно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого на месте.

Задержанный явно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и туманно заявил, что убил человека. При осмотре лестничной клетки дома полиция обнаружила там большое количество крови. Кровавые следы привели к квартире арестованного. Но там никого не было. Анализируя информацию, сотрудники правоохранительных органов установили, что у мужчины была девушка, которая была доставлена в больницу с ножевым ранением в живот. Выяснилось, что в ту ночь женщина была в квартире мужчины, где он напал на нее с ножом, распивая спиртное. Пострадавшей удалось сбежать из квартиры и получить медицинскую помощь.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей 116 и статьей 15, частью 4 Уголовного кодекса — покушение на убийство. За такое преступление закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет и испытательный срок до трех лет.

Подозреваемый родился в 1978 году и ранее не имел судимостей, однако попадал в поле зрения полиции за различные административные правонарушения, в основном за правонарушения, связанные с распитием спиртных напитков в общественном месте.

Подозреваемый заключен под стражу.

#криминал
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    15-го февраля

    Вот как синева, ломает жизни.. Не пейте алкоголь,ну или отделывайтесь маленьким количеством,если есть повод или причина (горло подмочить) Алкашка зло.

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