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Два юных сингапурца облапошили американцев на 230 000 000 USD 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Молодой мошенник Мэлоуни Лэм вкладывался в красивые машинки.

Молодой мошенник Мэлоуни Лэм вкладывался в красивые машинки.

Сто похищенных миллионов до сих пор не смогли найти.

Гигамошенничество в США: двое аферистов из Сингапура смогли получить $ 230 000 000 от криптоинвестора через классическую схему фейковых «‎сотрудников службы безопасности». Они попались на том, что стали прожигать украденные деньги.

Сингапурцы Мэлоуни Лэм (на фото) и Жандиэль Серрано прибыли в США по безвизовому режиму на разрешённые 90 дней, но решили задержаться подольше. Они не стали устраиваться на работу, зато прекрасно освоили мошенничество. Парни отследили криптоинвестора из Вашингтона с тысячами биткойнов на кошельках и принялись его обрабатывать.

За неделю злоумышленники засыпали его сообщениями якобы от лица службы безопасности Google о попытках зайти в его аккаунт с зарубежных адресов. После подготовки Лэм и Серрано позвонили жертве и представились сотрудниками Google. Они запросили у инвестора коды для преодоления двухфакторной аутентификации и получили доступ к его аккаунту. Утащить средства оставалось делом техники: сингапурцы сначала перевели на «безопасный счёт» около трёх миллионов долларов, а затем убедили инвестора установить программу для удалённого доступа и заполучили остальные средства. Лэм и Серрано получили 4100 биткойнов — по курсу на август 2024 года такая сумма оценивалась в 230 миллионов долларов (примерно 394 миллиона по нынешнему курсу). Своё местонахождение они скрывали с помощью VPN, а большую часть денег распределили по нескольким кошелькам.

Около месяца злоумышленники развлекались как могли: приобрели более 10 спорткаров, включая Lamborghini, Porsche и Ferrari, прожигали сотни тысяч в ночных клубах. Лэм арендовал частный самолёт и особняк в элитном районе Майями, а ещё купил наручные часы за два миллионов долларов.

Но настал момент, когда мошенники просчитались: Серрано внёс на биржу TradeOgre 29 миллионов с IP-адреса его дома в Калифорнии. Вскоре его задержали в международном порту Лос-Анджелеса, когда он возвращался вместе с девушкой с Мальдивских островов. Следователи сразу же предупредили подругу Серрано о последствиях помощи преступникам, но это её не остановило: девушка позвонила Лэму и предупредила об угрозе. Его всё равно арестовали. Парень удалил аккаунты в Telegram и Instagram, где рассказывал о роскошной жизни под настоящим именем, но это не помогло.

Правоохранительные органы до сих пор не могут найти все спорткары Лэма, а также отыскать $ 100 миллионов из похищенной суммы. Полицейским удалось обнаружить лишь около $ 70 миллионов, ещё 20 Серрано обещал вернуть. Что же касается судьбы преступников, она обрела неожиданный поворот. Как пишут СМИ, Мэлоуни Лэм заключил сделку со следствием: как герой «Поймай меня, если сможешь», вместо тюрьмы он будет отрабатывать наказание в отделе кибербезопасности одной из американских компаний. К какому наказанию приговорили его сообщника — неизвестно.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    Есть фильм "Pain & Gain" так там ситуация похожая (поавда грубее) и тоже из реальной жизни. Рекомендую посмотреть. 😸

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