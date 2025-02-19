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В Латвии выросло число преступлений 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.02.2025
LETA
В Латвии выросло число преступлений
ФОТО: LETA

В 2024 году в Латвии выросло число зарегистрированных преступлений, но по сравнению с предыдущими годами общая ситуация оставалась стабильной, сообщил в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Обобщенная Госполицией информация свидетельствует, что в период с 2006 по 2024 год меньше всего преступлений было зарегистрировано в 2021 году. После 2021 года наблюдалось небольшое увеличение, которое продолжилось и в 2024 году.

Всего в прошлом году в стране зарегистрировано 36 080 преступлений, из них 34 151 зарегистрировано Госполицией. Еще годом ранее было зарегистрировано 35 719 преступлений, в том числе 32 950 - Госполицией. В прошлом году на 10 000 жителей было зарегистрировано 192,3 преступления, годом ранее - 190,8.

В прошлом году зарегистрировано 1346 особо тяжких преступлений, годом ранее - 1408. Количество тяжких преступлений в прошлом году составило 7216, годом ранее - 6927. Рост наблюдается и в сфере менее тяжких преступлений - в прошлом году было зарегистрировано 22 965 таких преступлений, годом ранее - 21 396. В прошлом году также зарегистрировано 880 уголовных нарушений.

Как пояснил начальник Госполиции, рост показателей закономерен, так как в последние три года были внесены изменения в законы, например, уголовно наказуемым стало управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в организме свыше 1,5 промилле. Кроме того, рост был обусловлен увеличением числа мелких кражв торговых центрах. Также был повышен порог ответственности за насилие, отметил Рукс.

В то же время, по словам начальника Госполиции, в начале 2000-х годов в Латвии было больше населения, а сейчас оно сократилось. Многие латвийцы переехали за границу, и, соответственно, часть преступлений совершается там.

"Динамика довольно стабильна, но в то же время по отдельным направлениям наблюдается рост. Были неудачи, но были и очень хорошие результаты работы и задержания преступных группировок", - отметил Рукс, подчеркнув, что полиции еще предстоит много работы, в том числе из-за геополитической ситуации, так как возрастают риски саботажа, оправдания военных преступлений и разжигания этнической вражды.

#криминал
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Ментам нужно с трубочками стоять и в кустах скорость мерить, им не когда делом заниматься, та что гуляй рванина, ворую . что можешь. Беда только в том, что у этих нищих уже и красть не чего.

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