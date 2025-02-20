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Кто виноват в росте цен на электричество: сеанс пропаганды и попытка её разоблачения 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2025
BB.LV
Кто виноват в росте цен на электричество: сеанс пропаганды и попытка её разоблачения

После того как 9 февраля страны Балтии синхронизировали свои энергосети с сетями Западной Европы, российские СМИ удвоили пропаганду в отношении энергетического сектора этих стран, заявила директор литовской компании медиамониторинга Mediaskopas Юрате Станкувене.

В четверг в эфире Литовского общественного телевидения она отметила, что российские СМИ утверждают, будто страны Балтии променяли надежного партнера – Москву – на нестабильность и теперь их ждет энергетический кризис.

«Россия раздувает эту проблему, говорит об апокалиптических сценариях, утверждает, что Литва, Латвия и Эстония не знают, что делают, и что мы движемся к самоуничтожению», – утверждает Станкувене.

Как отметил руководитель оператора литовской системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис, похожая российская пропаганда наблюдалась и в 2006 году, когда Москва прекратила поставки нефти на Мажейкяйский НПЗ после того, как он был куплен польской компанией Orlen.

Аналогичная информационная атака происходила, когда Литва строила терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или тестировала работу энергосистемы в изолированном режиме.

«Сейчас мы видим очередную [волну пропаганды], и будущее покажет, что это ложь. Они пытаются ввести людей в заблуждение, распространяя абсурдную информацию», – сказал Масюлис в эфире Литовского общественного радио.

Станкувене отметила, что в российских СМИ доминирует мнение о том, что Россия была надежным партнером стран Балтии, всегда готовым прийти на помощь, а Литва, Латвия и Эстония якобы решили «довериться погодным условиям».

«Выбрали якобы странную альтернативу, ведь наш партнер [Россия] за 65 лет доказал свою полную стабильность и был гарантом энергетической безопасности Литвы», – охотно пересказывает пропагандистские нарративы глава компании медиамониторинга.

Она также отметила, что Россия утверждает, будто в Литве наступили холод и тьма, цены на электричество для населения стали чрезвычайно высокими.

Страны Балтии 8 февраля отключились от контролируемой Россией энергосистемы, а на следующий день подключились к электросетям ЕС.

Как сообщало агентство LETA, на следующей неделе после отключения от России оптовая цена на электроэнергию выросла на 52%. Впрочем, местные наблюдатели утверждают, что с Россией скачок цен никак не связан – виноваты сильные морозы и отсутствие ветра.

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Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Выходит и Бог против отключения от БРЭЛЛ, раз наслал морозы и безветрие.

    24
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    20-го февраля

    Латвия страна в плане электроэнергии самодостаточная, это показал островной тест, мы даже помогли соседям . Так что собственно происходит???

    38
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го февраля

    Твари! Хорош лапшу людям на уши вешать! Вы сволочи ДАЛЕКИ от людских проблем!

    77
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    И тут Россия виновата. Продались, а теперь надо оправдываться.

    86
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го февраля

    Летом тоже, видимо, в высокой цене будут виноваты морозы и отсутствие ветра. А, пардоньте. Жара и сильные ветра. Лапша на уши. Аксиома рынка- снижение колличества поставщиков увеличивает цену продукта (разумеется, при равной возможности в конкуренции).

    98
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