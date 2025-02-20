Кто виноват в росте цен на электричество: сеанс пропаганды и попытка её разоблачения

После того как 9 февраля страны Балтии синхронизировали свои энергосети с сетями Западной Европы, российские СМИ удвоили пропаганду в отношении энергетического сектора этих стран, заявила директор литовской компании медиамониторинга Mediaskopas Юрате Станкувене.

В четверг в эфире Литовского общественного телевидения она отметила, что российские СМИ утверждают, будто страны Балтии променяли надежного партнера – Москву – на нестабильность и теперь их ждет энергетический кризис.

«Россия раздувает эту проблему, говорит об апокалиптических сценариях, утверждает, что Литва, Латвия и Эстония не знают, что делают, и что мы движемся к самоуничтожению», – утверждает Станкувене.

Как отметил руководитель оператора литовской системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис, похожая российская пропаганда наблюдалась и в 2006 году, когда Москва прекратила поставки нефти на Мажейкяйский НПЗ после того, как он был куплен польской компанией Orlen.

Аналогичная информационная атака происходила, когда Литва строила терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или тестировала работу энергосистемы в изолированном режиме.

«Сейчас мы видим очередную [волну пропаганды], и будущее покажет, что это ложь. Они пытаются ввести людей в заблуждение, распространяя абсурдную информацию», – сказал Масюлис в эфире Литовского общественного радио.

Станкувене отметила, что в российских СМИ доминирует мнение о том, что Россия была надежным партнером стран Балтии, всегда готовым прийти на помощь, а Литва, Латвия и Эстония якобы решили «довериться погодным условиям».

«Выбрали якобы странную альтернативу, ведь наш партнер [Россия] за 65 лет доказал свою полную стабильность и был гарантом энергетической безопасности Литвы», – охотно пересказывает пропагандистские нарративы глава компании медиамониторинга.

Она также отметила, что Россия утверждает, будто в Литве наступили холод и тьма, цены на электричество для населения стали чрезвычайно высокими.

Страны Балтии 8 февраля отключились от контролируемой Россией энергосистемы, а на следующий день подключились к электросетям ЕС.

Как сообщало агентство LETA, на следующей неделе после отключения от России оптовая цена на электроэнергию выросла на 52%. Впрочем, местные наблюдатели утверждают, что с Россией скачок цен никак не связан – виноваты сильные морозы и отсутствие ветра.