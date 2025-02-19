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Цена на электричество в Латвии выросла: кто виноват? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2025
LETA
Цена на электричество в Латвии выросла: кто виноват?
ФОТО: Unsplash

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию выросла на 52%, достигнув самого высокого уровня в этом году, пишет Latvijas Avīze.

Многие потребители связывают рост цен на электроэнергию с отключением от БРЭЛЛ и синхронизацией энергосистемы Балтии с континентальной европейской энергосистемой, однако, как заверяют эксперты, причины этого совершенно иные. Правда, с 1 июля этого года в счетах за электроэнергию для жителей появятся расходы на синхронизацию, связанные с поддержанием балансирующей мощности.

На седьмой неделе текущего года оптовая цена на электроэнергию на "Nord Pool "существенно выросла во всех торговых зонах стран Балтии. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию выросла на 52% по сравнению с предыдущей неделей и составила 191,57 евро за мегаватт-час (МВт·ч), а в Литве она составила 194,40 евро/МВт·ч, что на 55% выше, чем на предыдущей неделе.

Надо признать, что средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе действительно была очень высокой, для сравнения: за весь прошлый год только в одну неделю - первую неделю года - средняя цена была выше, достигнув 201,23 евро/МВт·ч.

"Синхронизация не влияет на биржевые цены, а биржевые цены не оказывают прямого влияния на цены для клиентов, имеющих договоры с фиксированной ценой", - говорит пресс-секретарь АО "Latvenergo" Андрис Сикснис.

Компания поясняет, что на рост цен в странах Балтии на прошлой неделе в основном повлияли более холодные и менее ветреные погодные условия. "Средняя температура воздуха в странах Балтии была более чем на три градуса ниже нормы, что привело к увеличению спроса на электроэнергию и снижению соотношения выработки электроэнергии к ее потреблению. Кроме того, резко сократилась выработка ветровой энергии - она была в два раза ниже, чем на предыдущей неделе", - говорит Гунтис Лусис, директор по оптовой торговле энергией "Latvenergo", отмечая, что еще больший рост цен ограничен стабильной выработкой станций "Latvenergo", которая выросла на 3% на прошлой неделе, а также тем, что тепловые электростанции произвели на 37% больше электроэнергии, чем на шестой неделе года.

"Это существенный вклад в общее производство электроэнергии в странах Балтии, позволяющий экспортировать объемы, произведенные в Латвии, в соседние страны, поскольку производство электроэнергии в Латвии полностью покрывает потребление уже четвертую неделю подряд. На прошлой неделе электроэнергия, произведенная на станциях "Latvenergo", покрыла 30% общего потребления стран Балтии, тогда как эстонское производство покрыло 21%, а литовское - 25%", - говорит Лусис.

#электричество
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Комментарии (3)

  • Ж
    Жевотек
    23-го февраля

    Как бы власти ни выкручивались и не объясняли причины подорожание, но кольцо Брелл было как козырь, который не давал загнуть цены. Теперь этого козыря нет, и можно доить по полной. Заплатим, ведь без электрибы нет наркотика-интернета. А без него не написать здесь всякий бред.

    10
    0
  • A
    Anim
    19-го февраля

    Кто виноват? Путин и Лукашенко, конечно же...

    Как же вы зае*** за 35 лет, уроды...

    70
    2
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Так это и предполагалось. Если уменьшается. количество поставщиков- цены растут, плюс монополия поставщиков. Виноваты те, кто отключился от БРЭЛЛ- латышское правительство. Мне абсолютно ровно БРЭЛЛ- ШМЭЛ, мне нужно эл-во, которое я могу оплатить, а аферисты от правительства получили огромные откаты за это решение обворовывающее Латвию, патриоты наверное. Если же допустить, что не получили, то они еще и дебилы.

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