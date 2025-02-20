Мужчина в Кулдигском крае инсценировал собственное похищение, чтобы напиться без ведома жены

Вчера сотрудники Государственной полиции и полиции Кулдигского края были задействованы в поисках мужчины с беспилотниками, поскольку, по предварительным данным, человек находился в опасности. В поисках также приняли участие родственники мужчины, которые объезжали окрестности на своих автомобилях. Позже стало известно, что мужчина не находился в беде и предпочел провести время по-другому, не желая рассказывать об этом жене. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по факту инсценировки заведомо ложного происшествия.

19 февраля около 19:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что за пределами населенного пункта на гравийной дороге в Кулдигском крае избили и выбросили из машины мужчину, местонахождение которого в настоящее время неизвестно. Прибыв на место происшествия, сотрудники отдела реагирования Северо-Курземского отделения Курземского регионального управления Государственной полиции встретились с родственниками мужчины, которые сообщили, что местонахождение мужчины неизвестно, телефон у него при себе, но на звонки он не отвечает. В ходе разговора было установлено, что на мужчине не было ни шапки, ни перчаток, ни куртки.

Когда начались поиски человека, к ним подключилась полиция Кулдигского края, которая с помощью беспилотного летательного аппарата (дрона) искала человека в окрестностях Пелчской волости Кулдигского края. Аналогичным образом сотрудники Северокурземского отделения Курземского регионального управления Государственной полиции также использовали беспилотник для поиска человека.

В поисках мужчины приняли участие несколько его родственников и знакомых, которые разъезжали по окрестностям на своих автомобилях. В результате поиска была получена информация, что мужчина не пострадал — он находился в общественном месте в Кулдиге, где употреблял спиртные напитки, после чего самостоятельно вернулся домой.

Сотрудники полиции провели тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у мужчины и установили, что он находился под воздействием алкоголя в концентрации 4,69 промилле. Он лгал, потому что не хотел, чтобы его жена знала его настоящее местонахождение и с кем он проводит время.

Государственная полиция начала в отношении мужчины процесс об административном правонарушении за распространение информации о заведомо ложном мероприятии или организацию заведомо ложного мероприятия - мужчине грозит штраф в размере от 35 до 210 евро.

Государственная полиция напоминает, что, возможно, в тот момент, когда экстренные службы направляются на такие ложные вызовы, их помощь необходима в другом месте.