По оценке экспертов, речь идет не об эксцессах, но о сознательной политике.

Российские оккупанты, вероятно, расстреляли пятерых украинских безоружных военнопленных. Соответствующее видео появилось в Сети, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, на кадрах видно по меньшей мере пять убитых украинских военных, которые попали в плен к россиянам. Лубинец подчеркнул, что россияне в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному гуманитарному праву. Он отправил письма в ООН и Красный Крест для фиксации преступления.

Волонтер Сергей Стерненко пишет, что войска страны-агрессора расстреляли украинских военнопленных в с. Казачья Локня Курской области.

Он отмечает, что Силы обороны «были около недели заблокированы и отрезаны от основных сил» в этом населенном пункте, пока его не захватили россияне.

14 октября 2024 года Офис генпрокурора Украины сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. По данным начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрия Белоуса, около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году. В декабре 2024-го ISW написал, что военные командиры РФ активно поддерживают убийства пленных украинцев, количество которых значительно возросло.

В публикации Financial Times ранее сообщалось, что Олег Яковлев, солдат 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России опубликовал видео массового расстрела украинцев на своем YouTube-канале, но затем удалил его. На кадрах российский солдат в капюшоне приказывает безоружным украинским военнопленным подойти к куче бревен. После российские военные стреляют в спину шестерым украинцам с близкого расстояния.