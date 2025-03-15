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Шокирующие кадры военного преступления в Казачьей Локне: расстреляны пленные украинцы 6

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Этим мужчинам оставались жить считанные минуты.

Этим мужчинам оставались жить считанные минуты.

По оценке экспертов, речь идет не об эксцессах, но о сознательной политике.

Российские оккупанты, вероятно, расстреляли пятерых украинских безоружных военнопленных. Соответствующее видео появилось в Сети, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, на кадрах видно по меньшей мере пять убитых украинских военных, которые попали в плен к россиянам. Лубинец подчеркнул, что россияне в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному гуманитарному праву. Он отправил письма в ООН и Красный Крест для фиксации преступления.

Волонтер Сергей Стерненко пишет, что войска страны-агрессора расстреляли украинских военнопленных в с. Казачья Локня Курской области.

Он отмечает, что Силы обороны «были около недели заблокированы и отрезаны от основных сил» в этом населенном пункте, пока его не захватили россияне.

14 октября 2024 года Офис генпрокурора Украины сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. По данным начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрия Белоуса, около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году. В декабре 2024-го ISW написал, что военные командиры РФ активно поддерживают убийства пленных украинцев, количество которых значительно возросло.

В публикации Financial Times ранее сообщалось, что Олег Яковлев, солдат 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России опубликовал видео массового расстрела украинцев на своем YouTube-канале, но затем удалил его. На кадрах российский солдат в капюшоне приказывает безоружным украинским военнопленным подойти к куче бревен. После российские военные стреляют в спину шестерым украинцам с близкого расстояния.

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Комментарии (6)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го марта

    Шокирующие кадры? А может быть вам о аллее ангелов напомнить в Донецке?

    5
    0
  • VS
    Vad Sorry
    15-го марта

    А я считаю что пленных расстреливать ни нужно. Ну к сожалению на войне это происходит. Там есть много причин. Например идёт конт атака надо уходить из с собой ни возьмёшь, оставишь им дадут оружие тебя пристрелят, в таком случае прострели ногу уходи, есть другой случай они только что расстреляли твоих лучших товарищей, тут трудно но тоже надо было сдержаться, другой случай ты знаешь что они убивали мирных людей, тут уже труднее но тоже суд есть просто время и нет ресурсов с ними заниматься, а есть просто настолько насмотревшихся на смерть своих что просто с нервов и то что они только что в них стреляли,,, а потом вроде был какой то приказ что на российской территории пленных ни брать. Что по идее ни правильно когда они на Украинской в чем разница? И вообще если бы сказать Украинцам что каждому оставшимся будут по 1000 долларов давать , жилье и работу, они уже давно сдались там процентов 30 осталось кто сам пошел, сейчас у них выбора ни пойдешь воевать там замочат посадят, пойдешь там замочат, жалко мне их , сколько в реках утонуло, сколько в горах погибло пытались бежать от принудительного ,,, А тут все бабки собирают чтобы их насильно одеть и в поле с автоматом выгнуть, демократия, открыла бы сейчас Украина границы и всё ни какие бы выборы ни надо были бы!!!

    4
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го марта

    с 24. 06. 22 на территории С С С Р офиц гражданская вой на впервые с с 1919-1920гг. это В ой на, 2 Ч В К истре бляют друг друга

    8
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го марта

    А об Одессе почему не пишите?! Международным судом признана виновность Украинского государства.

    82
    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го марта

    Я не поддерживаю войну, убийства и убийства военнопленных. Украинцев, россиян, или любых других. Но никаких шокирующих кадров предвосхищаемых в ролике я не увидел. Так может это всё вонючая пропаганда, которая наоборот разжигает ненависть и ведёт большему количеству убитых? Но подлые журналисты фабрикуют сенсации о зверствах для увеличения кликов, и с той и другой стороны, им всё равно кто умрёт.

    81
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го марта

    А что ж вы латыши не пишете о зверствах хохлов? Или это другое? Или ваша натура такая, кого хозяева прикажут обливать грязью, тех вы и поливаете!

    103
    2
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