Суд в Финляндии приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского). Его обвиняли в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина.

Дело рассматривал окружной суд Хельсинки с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Таким образом, он согласился с представителем стороны обвинения. Прокурор требовал приговорить россиянина к пожизненному заключению по обвинению в пяти военных преступлениях. Они были якобы совершены на Украине, когда Торден занимал должность заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне тогда еще самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Торден сражался за Донбасс под позывным «Славян».

Как утверждало обвинение, в сентябре 2014 года это подразделение якобы уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Обвинение также считает, что бойцы подразделения вывесили на своем блокпосту украинский флаг и тем самым «ввели в заблуждение украинских солдат». Затем они обстреляли грузовик и легковой автомобиль и выпустили по ним ракету, уничтожившую машины.

В качестве доказательств в обвинительном заключении фигурируют видеоматериалы, взятые из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также различные видеозаписи, опубликованные на хостинге YouTube.

Защита Тордена настаивала на том, что он стал объектом политического преследования и что показания украинских свидетелей были искажены. Сам россиянин признавать свою вину отказался.

Тордена задержали в Финляндии в августе 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Украина требовала его экстрадиции, но в декабре того же года финский Верховный суд в этом отказал. Он постановил немедленно освободить россиянина, но сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Вскоре после этого центральная криминальная полиция начала расследование в связи с предполагаемыми военными преступлениями на Украине.