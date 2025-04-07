Мошенники разослали е-мейлы от имени Swedbank. Если вы ответили – немедленно свяжитесь с банком!

В выходные мошенники от имени Swedbank разослали жителям Латвии электронные письма с предложением обновить личные данные, сообщили в банке.

Swedbank призывает своих клиентов не поддаваться на призывы мошенников и ни в коем случае не отвечать на них!

Согласно сообщениям, полученным от клиентов банка, в выходные мошенники отправляли мошеннические письма на рабочие адреса электронной почты. Таким образом, большая часть населения столкнулась с этим фальшивым сообщением в понедельник, в начале рабочей недели.

Swedbank напоминает, что банк никогда не отправляет электронные письма с просьбой обновить личные данные. Если возникнет такая необходимость, банк свяжется с клиентом через интернет-банкинг, где нужно будет ввести данные.

Если клиент все же вводит свои данные по требованию мошенников, банк просит немедленно связаться с ним и заблокировать доступ к интернет-банкингу и/или платежным картам.