Все случилось потому, что директор учебного заведения донесла на подростков в полицию.

Двух нижегородцев осудили на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении «фейков» о российской армии (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) за видео, в котором они обсуждали войну в Украине и учителей своей школы, вывесив на фоне портреты Владимира Путина и Адольфа Гитлера. Решение 10 апреля вынес Сормовский райсуд города.

Егор Старшинов и Кирилл Смирнов в 2023 году, еще будучи несовершеннолетними, выложили в телеграм-канале на 26 человек ролик, где они, сидя на кухне, обсуждали российское вторжение в Украину и учителей лицея № 82. Он собрал около 30 просмотров.

Видео позже пришло на школьную почту, и директор учебного заведения донесла на подростков в полицию. На них составили административные протоколы за дискредитацию армии со штрафом в 30 тысяч рублей, а чуть меньше года спустя, в августе 2024-го, когда школьникам исполнилось 18 лет, они стали фигурантами уже уголовного дела. Молодых людей задержали, у них дома провели обыски с изъятием техники.

В региональном СК доложили, что «противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области и силовой поддержке Росгвардии».