Помощникам полицейских в Латвии хотят дать наручники и право заковывать граждан Латвии

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начался сбор подписей за расширение полномочий помощников латвийской полиции.

Автором инициативы указан некий Самуэль Рускулис. Цель инициативы — укрепить полномочия и безопасность помощников полиции.

Для реализации этой инициативы необходимы изменения в нормативных актах, практическая подготовка и техническое оснащение, поясняет автор идеи.

Помощникам полиции должно быть предоставлено право использовать наручники в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, который позволяет любому лицу задержать опасного или скрывающегося правонарушителя.

Одновременно следует ввести обучающие программы, обеспечивающие знание правовых норм, протоколы безопасности и практические навыки по задержанию. Помощники полиции должны быть обеспечены необходимым снаряжением — наручниками, средствами связи и нагрудными камерами, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность.

Таким образом будут созданы чёткие механизмы контроля и подотчетности, а полномочия помощников полиции будут разъяснены обществу.

По мнению Рускулиса, доступ к наручникам и другим средствам безопасности позволит снизить риск насилия и угрозу как для общества, так и для самих помощников.

Кроме того, внедрение нагрудных камер и чёткой системы контроля обеспечит большую прозрачность и ответственность, предотвращая возможные злоупотребления.