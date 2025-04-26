Полгода тюрьмы - за перевозку и хранение 212 380 сигарет

Латгальский окружной суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы за перевозку и хранение 212 380 сигарет различных марок, сообщило агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор подал апелляционный протест на приговор Латгальского районного суда от ноября 2024 года, которым мужчине за незаконное хранение и перевозку табачных изделий, подлежащих таможенному оформлению, что причинило государству крупный ущерб, было назначено условное лишение свободы сроком на один год.

Латгальский окружной суд удовлетворил протест прокурора, признал мужчину виновным в совершении данного преступления и приговорил его к реальному лишению свободы сроком на шесть месяцев.

Согласно обвинению, мужчина незаконно приобрел у неустановленного в ходе следствия лица 212 380 сигарет различных марок без латвийских акцизных марок. Приобретенные сигареты обвиняемый перевёз на принадлежащем ему автомобиле к своему месту жительства, где хранил их до момента изъятия сотрудниками Государственной полиции в ходе обыска.

В результате преступных действий обвиняемого государству был нанесен материальный ущерб в размере 42 444 евро.

Обвиняемый сотрудничал со следствием, согласившись на упрощенную процедуру рассмотрения дела, то есть дело было рассмотрено без проверки доказательств. Приговор Латгальского окружного суда обжалованию не подлежит и вступает в силу сразу после его оглашения.