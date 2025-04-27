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Полдюжины бойцов дешевле ста евро: аренда муниципальных полицейских в Риге подешевела 2 1340

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Полдюжины бойцов дешевле ста евро: аренда муниципальных полицейских в Риге подешевела
ФОТО: LETA

Изменится плата за привлечение сотрудников Рижской муниципальной полиции на частных мероприятиях, свидетельствует решение Рижской думы о платных услугах муниципальной полиции.

Как свидетельствует опубликованная муниципалитетом информация, в настоящее время плата за участие одного сотрудника Муниципальной полиции в частных мероприятиях составляет 11,94 евро в час без налога на добавленную стоимость (НДС).

В новом проекте решения Рижской думы указано, что эта плата будет снижена до 10,59 евро в час без НДС.

Также планируется отдельно установить, что участие командиров на частных собраниях обойдется дороже, чем рядовых муниципалов и будет стоить 14,83 евро в час без НДС.

Кроме того, планируется установить тарифы за использование оперативного транспортного средства (автомобиля) — до 1,16 евро/час, мотоцикла — до 0,16 евро/час, лодки — до 0,41 евро/час, а дрона — пять евро в час без НДС. Такие цены приводит агентство LETA.

Выглядит довольно дешево и непонятно – почему, например, дрон оценен в 30 с лишним раз дороже мотоцикла. Опять же не указано, кто будет заливать бензин и дизель в муниципальные баки.

При этом не забыты бюрократы – расходы на администрирование договора планируется установить в размере 88,27 евро.

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#полиция
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(2)
  • З
    Злой
    27-го апреля

    Руки не подам им никогда! А свои проблемы решу сам, если что!

    7
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  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го апреля

    Это типа, для женщин знать, сколько сейчас стоит "муж на час"?

    10
    0

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