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Сейм Латвии поддержал идею вооружить врачей и медсестер слезоточивым газом 1 625

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Сейм Латвии поддержал идею вооружить врачей и медсестер слезоточивым газом

Депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к Закону о медицинской помощи, согласно которым сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) будет разрешено использовать газовые баллончики.

Законопроект также предусматривает право работников СНМП использовать индивидуальные нагрудные видеокамеры во время вызовов, если существует угроза жизни или здоровью.

Сделанные записи смогут использоваться как доказательства при рассмотрении правонарушений.

Зачем все это надо? Законодательная инициатива направлена на повышение безопасности работников СНМП, которые нередко сталкиваются с агрессивными пациентами или их родственниками.

Руководитель СНМП Лиене Ципуле ранее сообщала о нескольких случаях, когда сотрудники службы получали травмы. В одном из инцидентов житель был вооружён ножом и нанёс сотруднику скорой ранение в лёгкое.

Ципуле подчеркнула, что использование газовых баллончиков и нагрудных камер является важным шагом для обеспечения их безопасности.

По данным СНМП, в 2022 году было зафиксировано 10 нападений на медицинские бригады, а в 2023 году — уже 20 таких случаев.

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(1)
  • А
    Александр
    30-го апреля

    Это полумера. Снабдите их огнестрельным оружием. Обоснование: если пацианта не спасти, нахрен ему мучиться?

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