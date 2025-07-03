В Риге мужчина попал под поезд и получил серьезные травмы

В четверг у железнодорожной станции Иманта в направлении Юрмалы под поезд попал мужчина и получил тяжелые травмы.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщила представитель "Pasažieru vilciens" Сигита Паула, поезд сбил человека на путях. Машинист поезда немедленно отреагировал, применив экстренное торможение и использовав сигнальную сирену.

Паула добавила, что после инцидента были вызваны Госполиция и медики.