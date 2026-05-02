Первоначально злокачественные опухоли, которые привлекли внимание врачей, были опухолями кожи. Их описывали античные медики. Многие из таких образований имеют гладкую и относительно плотную поверхность розоватого оттенка, напоминающую панцирь краба.

Эти новообразования получили латинское название *cancer*, что переводится как «краб». Однако именно так по-латински называется и речной рак, и в процессе перевода с латинского на русский это слово закрепилось.