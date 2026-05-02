«Белый люпин представляет собой отличную альтернативу сое, так как он отличается своей неприхотливостью к условиям роста, не требует значительных доз минеральных удобрений и способен производить большие объемы зеленой массы и зерна с высоким содержанием белка (35-45% в зерне и 18-20% в зеленой массе). В то время как содержание белка в семенах сои составляет в среднем 38-42%,» — отметила биолог Альбина ПОДБЕРЕЗКИНА.

«Кроме того, зерно и зеленая масса люпина содержат жиры, состоящие из ненасыщенных жирных кислот, углеводы, минеральные вещества, витамины и другие соединения, которые необходимы для кормления животных и способствуют улучшению пищеварения у животных и птиц.»