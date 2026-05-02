Верность, измены и разводы: как устроены семьи воробьев 1 206

В мире животных
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Верность, измены и разводы: как устроены семьи воробьев

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) раскрыли несколько интересных аспектов интимной жизни воробьиных семей.

 

Формирование семьи

Воробей — птица свободолюбивая, и его характер соответствует этому. Каждый год воробьи собираются в одном месте, устраивая настоящий птичий рынок. Они громко чирикают, перебивая друг друга, стараясь привлечь внимание самок. Самки, в свою очередь, внимательно следят за самцами, оценивая их внешность и певческие способности. Если самец привлекает самку, она отвечает ему взаимностью, и так образуется новая пара.

Размножение воробьев

Большинство видов воробьев делают не менее двух кладок за сезон, а некоторые — до пяти. Инкубация яиц продолжается 11–14 дней. Птенцы вылупляются голыми или слабо опушенными. Выкармливание выводка в гнезде длится 14–17 дней.

Причины измены самок воробьев

Хотя воробьи, как правило, образуют традиционные моногамные пары, некоторые самки могут изменять своим постоянным партнерам и заводить потомство с другими самцами. Британские ученые попытались выяснить, что побуждает птиц к предательству и какие последствия это имеет для самок. Исследование проводилось в заповеднике на острове Ланди в Бристольском заливе между Англией и Уэльсом. В центре внимания оказались 200 самцов и 194 самки, образовавшие 313 моногамных воробьиных семей.

Выяснилось, что супружеская неверность самок не связана с романтическими чувствами, а обусловлена стремлением к воспроизводству наиболее здорового и крепкого потомства. Однако измена имеет свои последствия! Обманутые самцы начинают мстить своим подругам, принося в гнездо меньше корма для птенцов. Воробьи начинают подозревать самок в измене, если те проводят слишком много времени вне гнезда в компании других самцов в период фертильности.

Интересно, что поведение самцов варьируется в зависимости от самки. Если им попалась верная подруга, они ответственно относятся к птенцам и активно добывают корм. В случае подозрений в измене, самцы начинают пренебрегать своими родительскими обязанностями. Также любопытно, что чем менее активным был воробей изначально, тем выше вероятность, что он станет «рогоносцем» и окажется в ситуации, когда его подруга улетает к более достойному кавалеру.

