Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как защитить автомобиль от налипания пыли и пыльцы 0 397

Дом и сад
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить автомобиль от налипания пыли и пыльцы

Даже в сухую погоду, в жаркие дни уже через несколько дней после мойки на автомобиле образуется слой пыли. Весной к этому добавляется еще и пыльца. Как можно избежать прилипания такого количества частиц к кузову?

 

Существует несколько способов уменьшить количество пыли, оседающей на кузове автомобиля. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от частоты использования автомобиля и объема пыли, который он собирает.

Зимой мы очищаем машину от снега, а летом и весной — от пыли и пыльцы. Даже если вы редко используете автомобиль, уже через несколько дней после мойки он становится грязным — мелкие частицы словно прилипают к кузову, и смыть их можно только водой, и то не всегда.

Такое налипание происходит из-за статического электричества. Во время движения кузов автомобиля накапливает электрический заряд из-за трения о воздух и частицы, которые движутся вместе с потоком. Чем больше автомобиль, тем сильнее накопленный заряд. Именно поэтому на грузовиках можно увидеть цепи, которые тянут по асфальту — они помогают периодически разряжать накопленный заряд и предотвращают его накопление на кузове.

У легковых автомобилей заряд накапливается в меньшей степени, но проблемы от этого все равно остаются: заряженные частицы пыли начинают буквально притягиваться к кузову и прочно прилипают к нему. Если это так, существуют ли средства, которые могут предотвратить накопление статического заряда и избежать налипания пыли? Да, такие средства действительно существуют, но их эффективность различна.

Первое средство — восковое покрытие. Оно делает кузов автомобиля гладким, и пыль просто соскальзывает с него. Обработка всего кузова займет около 30 минут, но эффект может сохраняться долго. Однако после первого дождя покрытие смоется, и его придется наносить заново. Другой метод — керамическое покрытие. Его можно нанести только в специализированном центре, но затраченное время оправдано: на кузове вашего автомобиля образуется тонкий слой лака, который не позволит пыли оседать.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео