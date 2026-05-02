По делу о попытке вымогательства денег у немецкого производителя детского питания HiPP в субботу утром в Австрии был задержан подозреваемый, сообщает APA.

Сообщается о задержании 39-летнего мужчины.

Из соображений безопасности Управление полиции земли Бургенланд в субботу не обнародовало подробностей относительно места задержания или происхождения мужчины.

Как сообщал bb.lv, в компании-производителе HiPP в апреле заявили о массовом отзыве продукции в нескольких странах и отметили, что речь идет не об ошибке, а о преступных действиях, в отношении которых ведется расследование.

Также стало известно, что за появлением детского питания HiPP с содержанием крысиного яда на полках магазинов в Австрии, Чехии и Словакии стоят действия злоумышленника, который хотел получить выкуп за то, что не сделает этого.