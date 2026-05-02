«Кризис? Какой кризис?» – Борис Джонсон в восторге от падения рождаемости в странах Европы

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Кризис? Какой кризис?» – Борис Джонсон в восторге от падения рождаемости в странах Европы

Отец девятерых детей Борис Джонсон назвал падение рождаемости “лучшей мировой новостью” в колонке для Daily Mail.

Он описывает, как в разных странах фиксируется снижение рождаемости: в Италии “колокола звонят чаще по похоронам, чем по свадьбам”, в Японии пустеют детские площадки, в Китае остаются незаселенными целые жилые кварталы, а в отдельных регионах Индии школы не набирают учеников.

По его словам, в Великобритании в этом году смертность впервые с 1970-х превысит рождаемость.

Многие политики называют ситуацию с демографией кризисной, но Джонсон с этим не согласен. “Кризис? Какой кризис?” — пишет он, утверждая, что замедление роста населения может стать положительным фактором. По его мнению, это «естественная саморегуляция», которая снижает давление на природу и ресурсы.

Он напоминает, что за время его жизни население планеты выросло с 3,2 до более чем 8 млрд человек, что сопровождалось вырубкой лесов, загрязнением и исчезновением видов. Даже с учетом снижения темпов роста, к 2080 году население может достичь 10,2 млрд.

В связи с этим Джонсон призвал правительства «держаться подальше» от программ по стимуляции рождаемости. По его словам, если автоматизация и ИИ действительно заменяет работников, то нет необходимости «искусственно» увеличивать численность населения.

