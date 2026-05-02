В Адлере трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем»

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.05.2026
Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко трагически погибла в возрасте 53 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе Клуба веселых и находчивых.

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале КВН.

В соцсетях сообщают, что Елену сбил автомобиль, когда она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Елена Рыбалко была одной из самых ярких участниц сочинской команды «Утомленные солнцем». Невысокая задорная блондинка играла на одной сцене с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003 году она стала чемпионом клуба.

После окончания активной карьеры в КВН Рыбалко стала реже появляться на сцене, участвуя лишь в юбилейных играх. В последние годы она занималась обучением начинающих кавээнщиков в Сочи и Новороссийске.

#трагедия #КВН #утрата #Михаил Галустян #Александр Ревва
