Образование — один из ключевых факторов долголетия. Работа охватывает данные из 13 стран Юго‑Восточной Европы, Западной Азии и Северной Африки за 1980–2015 годы. Об этом сообщает Demographic Research.

Анализ показал: разница в ожидаемой продолжительности жизни между людьми с высшим образованием и теми, кто его не получил, в отдельных регионах превышает десять лет. Наиболее заметным влияние образования оказалось для женщин 20–49 лет: среди образованных участниц исследования уровень смертности был существенно ниже.

Профессор Аркадиуш Вишневски отметил, что доступ к образованию повышает уровень знаний о здоровье, улучшает возможности трудоустройства и расширяет доступ к медпомощи, а также влияет на принятие жизненных решений.

Разработанная учёными модель объединила данные ООН, Евростата и медицинских центров. В итоге это позволило получить достоверные выводы в регионах с несовершенной системой регистрации рождений и смертей. Получается, что образовательные учреждения стоит рассматривать не только как источник кадров для экономики, но и как инструмент общественного здравоохранения.