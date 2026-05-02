Фламинго — одни из самых элегантных и «стильных» птиц на Земле. Большая часть их «стиля» обусловлена ярким розовым окрасом. Мы расскажем, как они его приобретают.

Некоторые могут быть удивлены, но фламинго появляются на свет без характерного розового окраса.

Согласно данным Science Focus, человек, которому посчастливится увидеть птенца фламинго, может испытать замешательство. Дело в том, что оперение молодой птицы имеет серый цвет.

Цвет фламинго формируется по мере их роста и напрямую зависит от питания. Поскольку их рацион в основном состоит из водных ракообразных и сине-зеленых водорослей, фламинго поглощают большое количество пигментов, известных как каротиноиды.

Спирулина, сине-зеленая водоросль, является любимым лакомством фламинго. Она содержит много белка и других необходимых питательных веществ и растет как в пресных, так и в соленых водоемах. Хотя водоросли составляют основную часть рациона фламинго, они также могут поедать мелких беспозвоночных и рыб.

Эти каротиноиды, которые, кстати, являются теми же пигментами, что и те, которые делают креветки розовыми при варке, отвечают за розовый цвет оперения фламинго. Например, если они начнут есть только насекомых или ягоды, их перья снова станут белыми или серыми, как в детстве.

По той же причине многие овощи и фрукты, такие как морковь, манго и абрикосы, приобретают красный, оранжевый и желтый оттенки. Однако, поскольку люди придерживаются разнообразной диеты, продукты, содержащие каротиноиды, не меняют цвет кожи.

Это работает только с розовыми пигментами — покормить фламинго синим пищевым красителем в надежде окрасить их перья в сапфировый цвет не получится.

Доктор Пол Роуз, зоолог из Университета Эксетера, утверждает, что пища, необходимая фламинго для получения розового окраса, специфична и может быть опасна для других животных: «Фламинго обитают в негостеприимных, относительно удаленных заболоченных местах — озерах с таким щелочным pH, что человеческая плоть может сгореть до костей. Однако в этой воде находится неиспользованный ресурс пищи, такой как ракообразные, цианобактерии и диатомовые водоросли. Все они могут быть опасны для многих других животных, так как содержат токсичные химические вещества — каротиноиды».

В 2002 году британские и американские ученые провели исследование «Влияние диетических каротиноидов на цвет плазмы и оперения домашнего вьюрка: внутри- и межполовые вариации». В этой научной работе исследователи подтвердили гипотезу о том, что декоративный окрас фламинго, основной рацион которых состоит из водорослей, был более ярким, чем у птиц, питающихся мелкими животными, которые едят водоросли.