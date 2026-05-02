Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений. Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM. По его информации, операции в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме. Как уточняется, решение было принято «после всесторонней оценки» обстановки и условий безопасности.

Возобновление авиасообщения в полном объёме свидетельствует о стабилизации ситуации и готовности страны к нормальной работе авиационной отрасли, пишет bb.lv. Решение принято после оценки безопасности, что должно восстановить доверие перевозчиков и пассажиров.