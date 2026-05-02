Несмотря на небольшое расстояние между ноздрями, их разделение позволяет более точно локализовать источник запаха. В целом, тело большинства животных имеет двустороннюю симметрию, что делает проще формирование парных органов, чем непарных. Таким образом, органы обоняния развивались по обе стороны от переднего конца нервной трубки.

Поэтому уже у самых древних рыб ноздри стали парными, и этот признак сохранился у позвоночных. С переходом животных на сушу ноздри превратились в дыхательные отверстия, однако обонятельная функция осталась.

Тем не менее, не все животные имеют две ноздри. У зубатых китов дыхательное отверстие образовано лишь левой ноздрей, в то время как правая заросла и потеряла связь с внешней средой.