Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ужас! В чайных пакетиках нашли ДНК тысяч насекомых — исследование 0 516

Техно
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ужас! В чайных пакетиках нашли ДНК тысяч насекомых — исследование

Немецкие учёные обнаружили, что в обычных чайных пакетиках могут содержаться генетические следы сотен насекомых. Как показало исследование, опубликованное в Biology Letters, в каждом образце нашли более 200 таких частиц.

Ученые опубликовали в журнале Biology Letters исследование с довольно неприятными для многих любителей чая результатами.

Немецкие ученые проанализировали ДНК, содержащиеся в чайных пакетиках, купленных в обычном магазине. В итоге в них были найдены генетические следы тысяч насекомых. В каждом пакетике — более 200 частиц, причем больше всего их было в зеленом чае.

Как ДНК насекомых попадают в чай?

Все достаточно просто — ДНК остаются на чайных листах даже после того, как жук просто немного погрызет лист. И они сохраняются в измельченном чае вплоть до его попадания в вашу чашку. Зачем нужны такие исследования?

Исследователи подчёркивают, что речь не идёт об угрозе для здоровья: подобные следы неизбежны в сельском хозяйстве, пишет bb.lv. Более того, анализ ДНК насекомых помогает изучать биоразнообразие и даже определять происхождение чая, превращая «неожиданную находку» в полезный научный инструмент.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
4
1
2
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео