Немецкие учёные обнаружили, что в обычных чайных пакетиках могут содержаться генетические следы сотен насекомых. Как показало исследование, опубликованное в Biology Letters, в каждом образце нашли более 200 таких частиц.

Немецкие ученые проанализировали ДНК, содержащиеся в чайных пакетиках, купленных в обычном магазине. В итоге в них были найдены генетические следы тысяч насекомых. В каждом пакетике — более 200 частиц, причем больше всего их было в зеленом чае.

Как ДНК насекомых попадают в чай?

Все достаточно просто — ДНК остаются на чайных листах даже после того, как жук просто немного погрызет лист. И они сохраняются в измельченном чае вплоть до его попадания в вашу чашку. Зачем нужны такие исследования?

Исследователи подчёркивают, что речь не идёт об угрозе для здоровья: подобные следы неизбежны в сельском хозяйстве, пишет bb.lv. Более того, анализ ДНК насекомых помогает изучать биоразнообразие и даже определять происхождение чая, превращая «неожиданную находку» в полезный научный инструмент.