У семи жителей Бразилии, участвующих в войне России на Украине, мошенники похитили "заработанные" на поле боя деньги. Один из них потерял около 2,5 миллионов рублей, или 25 000 евро.

Бразильцев уговорили подписать контракт с российской армией «тиктокеры» Антонио и Артур, обещавшие возможность «заработать на лучшую жизнь». Так Антонио и Артур привлекли несколько латиноамериканцев для участия в конфликте. По прилёте новобранцев отвезли в призывной пункт, затем — в банк и нотариальную контору для оформления документов. На этом этапе, по мнению потерпевших, их обманом убедили подписать доверенности, что позволило мошенникам получить доступ к банковским счетам.

Среди пострадавших — 35-летний Альфредо М., потерявший около 2,5 миллионов рублей. Пока он участвовал в войне, неизвестный снимал с его счёта крупные суммы: сначала 300 тысяч, затем — 500 тысяч. Деньги тратились и на мелочи: чайхана, метро, магазины.

При этом физической карты у Альфредо не было. Узнав о списании средств, он попытался заблокировать счёт, но упёрся в языковой барьер и бюрократию. Поддержка банка просила звонить сразу в офис, но связь в горячих точках отсутствовала, а отпуск был запланирован только через полгода.

По данным «Базы», пострадавшие уже обратились к адвокату Роману Петрову. Первым это сделал брат Альфредо, а позже подключились ещё как минимум шестеро бразильцев. По мнению Альфредо, Антонио — главный организатор аферы. Помогал ему Артур, представлявшийся военнослужащим. По мнению адвоката, в деле могут быть также замешаны сотрудники пункта отбора на службу по контракту.

На стороне страны-агрессора России продолжают воевать в Украине наемники из Латинской Америки, в частности из Бразилии. Только в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается как минимум 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить", который был создан для приема обращений российских оккупантов в Украине для сдачи в плен. Там опубликовали список с фамилиями наемников из Бразилии и отметили, что список далеко не полный, ведь бразильцы есть не только в 144-й дивизии.