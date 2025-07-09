Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц

Государственная служба безопасности (СГБ) в конце июня передала в прокуратуру материалы с предложением начать уголовное преследование в отношении правления зарегистрированной в Латвии компании AS "Arta-F" за поставку швейной фурнитуры и различных сырьевых материалов, используемых для производства формы для российской армии на сумму более шести миллионов евро, сообщает агентство LETA.

Не называя наименования компании, СГБ сообщила, что двум лицам — председателю правления и члену правления — инкриминируется косвенная передача имущества стороне, вовлечённой в вооружённый конфликт за пределами Латвии, чья деятельность направлена против территориальной неприкосновенности другого государства, а также легализация преступно приобретённых средств в крупном размере.

В ходе расследования СГБ установила, что зарегистрированная в Латвии компания поставляла свою продукцию — застёжки, крепления и другие элементы для одежды — двум зарегистрированным в России компаниям: "BTK Group" и "Okrug", которые использовали эти материалы для изготовления форменной одежды для армии государства-агрессора.

В целом, после вторжения России в Украину, этим российским компаниям было поставлено более тысячи тонн продукции латвийского предприятия на сумму свыше шести миллионов евро.

Изъятые в ходе следственных действий документы, в том числе договоры поставки, содержат сведения о том, что российские компании закупали продукцию у латвийской фирмы для выполнения заказа Министерства обороны Российской Федерации.

Дополнительно СГБ выяснила, что начиная с 2023 года латвийская компания целенаправленно скрывала данное незаконное сотрудничество, используя посредников, в том числе так называемые фирмы-оболочки.

В рамках уголовного процесса СГБ начала процедуру применения принудительных мер воздействия к зарегистрированной в Латвии компании.

На данный момент наложен арест более чем на полмиллиона евро, изъятых в ходе обысков в помещениях, связанных с компанией, в виде наличных средств. Также арестованы несколько объектов недвижимости, связанных с предприятием, где производилась продукция, а также частная собственность, приобретённая, по данным следствия, на преступно полученные средства компании.

Уголовный процесс по подозрению в обеспечении ресурсами армии государства-агрессора — России — был начат СГБ 13 октября 2023 года.

Согласно данным "Firmas.lv", компания "Arta-F" зарегистрирована в 1991 году. Её бенефициарами являются Владислав Андреев и Виталий Андреев. В 2022 году оборот компании составил 8,06 млн евро, прибыль — 983 930 евро. До 2024 года председателем правления был Владислав Андреев, а членом правления — Виталий Андреев. В 2024 году в отношении компании начат процесс неплатёжеспособности.