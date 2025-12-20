Утром 18 декабря польские пограничники в Подлясье задержали семнадцать иностранцев. Молодые мужчины незаконно пересекли границу между Польшей и Литвой, сообщает польская пограничная служба, пишет LA.LV.

Патруль пограничного поста в Сейнах совместно с военнослужащими Сил территориальной обороны задержал в гмине Пуньск недалеко от границы семнадцать мигрантов, которые незаконно пересекли польско-литовскую границу.

У иностранцев имелись документы из центра приёма в Латвии. Они пытались попасть в Германию, Францию и Италию.

После завершения процедур задержанные будут переданы обратно на территорию Литвы.

С момента введения временного контроля на границе между Польшей и Литвой в Литву были возвращены почти 230 человек, незаконно въехавших в Польшу.

