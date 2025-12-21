«У многих страх и замешательство»: спецслужбы прокомментировали взрыв в Таллине (ДОПОЛНЕНО)

Дата публикации: 21.12.2025
После взрыва в субботу вечером в торговом центре Ülemiste в Таллине полиция безопасности не увидела признаков терроризма или экстремизма.

Как сообщал bb.lv, 20 декабря на первом этаже торгового центра Ülemiste в Таллине произошел взрыв. Департамент полиции безопасности (КаПо) начал уголовное расследование. В мусорной урне с бытовыми отходами сработало устройство, в результате чего пострадал сотрудник торгового центра. Пострадавшему потребовалась госпитализация, однако его жизни ничего не угрожает.

"На данный момент нет признаков того, что инцидент связан с терроризмом или экстремизмом. Уровень угрозы не повышен, а имеющиеся данные указывают на единичный случай", - сообщил гендиректор КаПо Марго Паллоcон.

Эксперты Спасательного департамента в течение ночи проверили все мусорные урны торгового центра и убедились, что других устройств нет.

"Взрыв в крупном торговом центре Эстонии в преддверии праздников, безусловно, вызывает у многих страх и замешательство. Чтобы поддержать чувство безопасности у жителей Эстонии, мы решили усилить присутствие силовых структур и сделать их более заметными в местах с большим скоплением людей в праздничные дни. По имеющейся информации можем сказать, что людям нет причины менять свое поведение", - сказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Полиция также связалась со всеми торговыми центрами Эстонии и их охранными службами и направила им инструкции по действиям.

ДОПОЛНЕНО: премьер-министр Кристен Михал сообщил, что подрывник задержан.

«Эстония – безопасное и эффективное государство. Менее суток назад в центре Ülemiste произошел взрыв, в результате которого пострадал человек. Департамент полиции и погранохраны, Полиция безопасности, Спасательный департамент и саперы выяснили обстоятельства произошедшего, и к настоящему моменту подозреваемый задержан», – написал Михал в социальных сетях.

«Мы узнаем мотивы преступника позже, когда прокуратура завершит расследование. По заверению Полиции безопасности, уровень угрозы в Эстонии не изменился», – сообщил Михал.

#терроризм #полиция #Эстония #взрыв #безопасность #Таллин
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
