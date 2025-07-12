Самозванцы хотели за 100 евро взять интервью у Тихановской. Но их сдали в полицию

С офисом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Литве связались люди, представившиеся журналистами издания «Новая газета Европа». Звонившие сказали, что хотят взять интервью с Тихановской для ютуб-канала.

У сотрудников офиса все это не вызвало подозрений — до тех пор, пока 8 июля «журналисты» не пришли на встречу. Двое молодых людей заметно нервничали, их попросили показать пресс-карты, они предъявили их, пишет литовский портал LRT.

Удостоверения выглядели подозрительно, пресс-секретарь офиса Анна Красулина связалась с редакцией «Новой газеты Европа», там сказали, что к пришедшим молодым людям отношения не имеют.

Тогда сотрудники офиса вызвали полицию, и она задержала обоих «журналистов». Один из них успел рассказать, что его зовут Игорь, он сам из Украины, живет в Литве с 2022 года. Ему сейчас 18 лет, и он разместил в соцсетях сообщение о том, что ищет подработку.

С ним связалась женщина, которая сказала, что ее зовут Илона, редактор в «Новой газете Европа», и попросила взять интервью у Светланы Тихановской. Пообещала за это 100 евро, быстро прислала деньги, а также список вопросов и изображение пресс-карты для распечатки.

Вопросы при этом были вполне обычными — об освобождении Сергея Тихановского, об отношении к беларусам в Литве и к санкциям против официального Минска.

На интервью Игорь взял с собой своего литовского приятеля. Оттуда оба уехали в полицию на допрос, что с ними стало дальше — неизвестно.