Польский ультраправый депутат Гжегож Браун отрицает существование газовых камер в концлагере Аушвиц-Биркенау в Польше, за это дело уже взялись правоохранители. Об этом сообщает RMF 24.

«Скандальное и лицемерное заявление Гжегожа Брауна, в котором он отрицает существование газовых камер в концентрационном лагере Освенцим, является не только актом отрицания — преступлением, преследуемым по польскому законодательству. Это также акт оскорбления памяти жертв», — заявил директор Государственного музея Освенцим-Биркенау.

Прокуратура одного из районов в Варшаве объявила, что «проводит расследование в связи с отрицанием Гжегожем Брауном нацистских преступлений, совершенных в концлагере Аушвиц, во время радиопередачи». Такие действия предусмотрены статьей 55 Закона об Институте национальной памяти.

«Тот, кто публично и вопреки фактам отрицает преступление, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет» — говорится в их сообщении.

Издание добавило, что ранее 10 июля в радиоэфире Гжегож Браун поставил под сомнение существование газовых камер, назвав это «фейком».

"Безоговорочно осуждаем гнусное и подлое заявление польского депутата Европарламента Гжегожа Брауна, отрицающее существование газовых камер в лагере смерти Освенцим, - заявил МИД Израиля, -Это вопиющее отрицание Холокоста разжигает антисемитизм, сеет ненависть и оскверняет память миллионов людей, убитых нацистами. Оно абсолютно неприемлемо. Польское правительство справедливо потребовало немедленного расследования в отношении Брауна. Он должен быть привлечен к ответственности за эти преступления — чем скорее, тем лучше".

Гжегож Михал Браун (род. 11 марта 1967, Торунь, Торуньское воеводство, Польша) — польский политик, публицист, академический лектор, режиссёр и сценарист. Лидер Конфедерации польской короны и один из лидеров Конфедерации свободы и независимости. Депутат Сейма Польши (2019—2024) и Европейского парламента (с 2024). Придерживается антиамериканских, антиукраинских, антипротестантских, анти-ЛГБТ, антисемитских и пророссийских убеждений, примыкая к польскому ультранационализму и католикам-традиционалистам. Его деятельность в Сейме характеризовалась пророссийской позицией и серией антисемитских инцидентов, в том числе называнием польских евреев «врагами Польши» и участниками «сатанинского культа». В 2023 году он сорвал лекцию о Холокосте, уничтожив оборудование и сделав ещё более уничижительные комментарии в адрес евреев. Позже он совершил схожий противоречивый поступок, погасив ханукальную менору в Сейме, что привело к его исключению из сессии и наказанию.

6 мая Европейский парламент снял иммунитет с ультраправого польского евродепутата и кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна по просьбе прокуратуры страны.

Соответствующее решение в Брюсселе приняли из-за инцидента, который произошел еще в декабре 2023 года. Тогда Браун после торжественного зажжения свечей на ханукальной меноре в польском Сейме демонстративно потушил с помощью огнетушителя.

6 мая Браун устроил дебош в здании Министерства промышленности Польши — сорвал флаг Европейского Союза и вытер об него ноги.