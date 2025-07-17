Baltijas balss logotype

Коварно: в Резекне прокурор поймала телефонного мошенника 4 1025

Дата публикации: 17.07.2025
LETA
Коварно: в Резекне прокурор поймала телефонного мошенника

Благодаря действиям прокуратуры в Резекне был задержан курьер, занимавшийся телефонным мошенничеством, который уже поучаствовал в мошенничестве на сумму 76 100 евро, сообщили в прокуратуре.

В конце мая прокурор Латгальской окружной судебной прокуратуры получила звонок на свой личный мобильный телефон от лиц, совершающих данный вид мошенничества, и за несколько часов установила личности звонивших.

Прокурор, при оперативном вмешательстве сотрудников Государственной полиции, организовала встречу с одним из лиц, совершающих мошенничество, в определённом месте для передачи якобы обещанных в ходе устной беседы денег. Прокурор организовала визит указанного лица в многоквартирный дом, где проживает и сама вышла к неизвестному мужчине, чтобы якобы передать ему обещанные в ходе телефонного разговора деньги. В этот момент полиция задержала человека, пришедшего за деньгами.

Полиция установила, что мошенник прибыл в Резекне из Даугавпилса в качестве курьера 20 мая, и попытался забрать у потерпевшей 7600 евро.

В результате дальнейших следственных действий было установлено, что лицо, с которым прокурор договорился о встрече в Резекне, выступало в качестве курьера еще по шести делам, по которым уже возбуждены уголовные дела.

В результате профессиональных действий прокурора было раскрыто семь уголовных преступлений, в рамках которых у потерпевших было похищено в общей сложности 76 100 евро, а также покушение на мошенничество на сумму 12 000 евро.

(4)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Прокурор молодец, просто думаю откуда идиоты просто деньги отдавать? Зачем,?

    6
    1
  • Д
    Дед
    17-го июля

    А когда я позвонил в полицию, чтобы сообщить о мошенниках и сообщить их номер телефона, мне баба и 112 сообщила, что если деньги не украли, то сообщать и соединять с очень занятыми ментами она не будет . Полиция и прокуратура охраняет только саму себя.

    17
    2
  • VS
    Vad Sorry
    Дед
    18-го июля

    Дед это прикол? Ну скажи им в следующий раз что тебе угрожали, а вообще если интересно, ни понимаю как там можно 10 штук кому-то отдать? Там что родственники в заложниках?

    4
    0
  • Д
    Дед
    Дед
    18-го июля

    VAD SORY Нет, это не прикол. Позвонила "внучка" моей маме и в слезах со всхлипами рассказала, что сама в больнице, но сбила человека и нужна взятка, чтобы не сесть в тюрьму. 80 летнему человеку задурила голову, но ментам это не было интересно, хотя номер определился, причем латвийский.

    4
    1
