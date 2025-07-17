Коварно: в Резекне прокурор поймала телефонного мошенника

Благодаря действиям прокуратуры в Резекне был задержан курьер, занимавшийся телефонным мошенничеством, который уже поучаствовал в мошенничестве на сумму 76 100 евро, сообщили в прокуратуре.

В конце мая прокурор Латгальской окружной судебной прокуратуры получила звонок на свой личный мобильный телефон от лиц, совершающих данный вид мошенничества, и за несколько часов установила личности звонивших.

Прокурор, при оперативном вмешательстве сотрудников Государственной полиции, организовала встречу с одним из лиц, совершающих мошенничество, в определённом месте для передачи якобы обещанных в ходе устной беседы денег. Прокурор организовала визит указанного лица в многоквартирный дом, где проживает и сама вышла к неизвестному мужчине, чтобы якобы передать ему обещанные в ходе телефонного разговора деньги. В этот момент полиция задержала человека, пришедшего за деньгами.

Полиция установила, что мошенник прибыл в Резекне из Даугавпилса в качестве курьера 20 мая, и попытался забрать у потерпевшей 7600 евро.

В результате дальнейших следственных действий было установлено, что лицо, с которым прокурор договорился о встрече в Резекне, выступало в качестве курьера еще по шести делам, по которым уже возбуждены уголовные дела.

В результате профессиональных действий прокурора было раскрыто семь уголовных преступлений, в рамках которых у потерпевших было похищено в общей сложности 76 100 евро, а также покушение на мошенничество на сумму 12 000 евро.