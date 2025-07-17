В Риге накрыли подпольную аптеку: задержано семь местных «аптекарей» и один россиянин

В связи с незаконным распространением медикаментов Государственная полиция задержала восемь человек, которые действовали в организованной группе и связаны с распространением лекарств неизвестного происхождения, незаконной предпринимательской деятельностью в значительном размере и легализацией преступно нажитых средств в крупном размере.

Госполиция сообщила, что в апреле-июне этого года было проведено 24 обыска в связи с незаконным оборотом лекарств. Правоохранители задержали восемь человек и наложили арест на их недвижимое имущество, транспортные средства и деньги общей стоимостью примерно в 1 млн евро.

В распоряжение Госполиции попала информация о незаконном распространении медикаментов, в том числе различных лекарств группы анаболических стероидов. Обнаружено, что лекарства продавались вне легальной сети оборота лекарств, не прослеживались их происхождение и условия хранения.

В настоящее время задержаны семь мужчин и одна женщина. Их подозревают в ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности в значительном размере, незаконном использовании товарного знака, иного отличительного знака и промышленного образца и легализации финансовых средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

Семь подозреваемых являются подданными Латвии, а один - подданным России. Некоторые подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы за незаконный оборот наркотических средств.

В ходе расследования получена информация о том, что эти лица с целью сбыта лекарств создали интернет-магазин, а также в дополнение к этому распространяли медикаменты через знакомых. Медикаменты неизвестного происхождения хранились на нескольких складах в центре Риги, Латгальском предместье и Пурвциемсе, а также по местам жительства и в автомобилях подозреваемых лиц.

В связи с произошедшим продолжается расследование уголовного процесса, к подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Правоохранители предупреждают, что незаконное и бесконтрольное распространение лекарств представляет серьезную угрозу для здоровья общества. Неправильное или необоснованное применение лекарств, особенно без надзора врача или в случаях их неизвестного происхождения, может привести к серьезным и даже необратимым последствиям для здоровья.

Поддельные или некачественные лекарства могут содержать неизвестные вещества или несоответствующие активные ингредиенты, которые не только не способствуют лечению, но могут нанести прямой вред.