Глобализация: в Германии наемники из Латвии по заказу китайца охотились за албанцем 1 991

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.07.2025
Глобализация: в Германии наемники из Латвии по заказу китайца охотились за албанцем
В Дюссельдорфе 15 июля начался судебный процесс по делу о похищении человека. Случайная полицейская проверка предотвратила похищение человека, связанного с организованной преступностью и наркотиками.

Двое латвийцев 29 и 37 лет обвиняются в сговоре с целью похищения человека для получения выкупа. По данным rp–online.de, некий китаец нанял в Канаде группу профессиональных наемников, чтобы вернуть похищенные у него 7 тонн марихуаны, а также поймать предполагаемого вора.

Гонорар — 55 000 евро

Стоит отметить, что кража большого количества марихуаны в прошлом году спровоцировала эскалацию насилия в Рурском регионе и Кельне. Предполагаемых похитителей наркотиков выкрали и подвергли пыткам. За этим последовала серия взрывов перед жилыми и коммерческими зданиями.

Согласно обвинительному заключению, выдвинутому прокуратурой Дюссельдорфа, в состав группы входили двое граждан Латвии, которые впоследствии отправились выполнять "заказ" в Германию.

Следствие установило, что в группу входили несколько бывших военнослужащих, а лидером группировки был бывший офицер Французского Иностранного легиона, который до сих пор находится в розыске.

Прокурор заявил, что наемники некоторое время искали предполагаемого похитителя марихуаны. Им оказался албанец, которого они нашли в Рурском регионе и устроили за ним слежку. Как отметил прокурор, за свою работу они получали ежедневное вознаграждение в размере от 200 до 1000 евро. Общая сумма гонорара за услуги составила 55 000 евро.

Особый интерес заказчика представлял склад в Оберхаузене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), где предположительно находились похищенные наркотики.

Наблюдая за албанцем, латвийцы, как утверждает следствие, использовали профессиональное оборудование для слежки и противодействия наблюдения: GPS–передатчики, беспилотники, камеры, GPS–детекторы, рации, бинокли и глушилки, чтобы нарушить работу стороннего оборудования для наблюдения.

Для запланированного похищения группа также вооружилась наручниками, кабельными стяжками, специальными ножницами, кусачками, электрошокерами, пневматическим оружием и отпугивающим спреем для животных.

Проверка на парковке: полицейские заметили пистолет

Как утверждает обвинение, 26 октября 2024 года обвиняемые ждали в Херне (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), когда албанец вернется к своей машине. Около 19.40 они запустили дрон над местностью, чтобы получить обзор и подготовиться к запланированному похищению.

Подозрительных мужчин в машине на парковке заметил проезжавший мимо полицейский патруль. "Это действительно было совпадение", — заявил прокурор, комментируя расследование этого дела.

Полицейские решили проверить машину и заметили, что из отсека для хранения в пассажирской двери торчал пневматический пистолет. Подозреваемых задержали, а их сообщники, находившиеся в том же районе, успели скрыться.

Следователи изучили переписку на изъятых мобильных телефонах, чтобы понять, чем занимались подозреваемые. Независимо от того, соответствует ли история с украденной партией наркотиков действительности или нет, потенциальная жертва похищения, как утверждает полиция, к похищению марихуаны была непричастна.

В прокуратуре также пояснили, что сейчас албанец находится под арестом в Испании по другом делу, связанному с оборотом наркотиков.

