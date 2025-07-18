В Латвии лишили свободы более 20 граждан Украины. Они также должны заплатить республике 25 млн евро

Сегодня Латгальский районный суд приговорил к лишению свободы 23 человек, обвиняемых по уголовному делу о незаконном изготовлении табачных изделий в составе организованной группы. Об этом сообщила прокуратура.

Участники организованной группы — граждане Украины. Каждый из них исполнял свои обязанности согласно заранее определённому распределению: работал на производственной линии по изготовлению сигарет, занимался упаковкой продукции и обслуживанием производства.

Для производства и хранения табачных изделий использовалось здание в Лудзе, обнаруженное Госпогранохраной в декабре 2024 года. Всего было изъято более 129 миллионов сигарет и 45 364 килограмма механически измельчённого табака.

Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от девяти месяцев до одного года.

Также решено солидарно взыскать с обвиняемых в пользу государства компенсацию имущественного ущерба в размере 25 миллионов евро, а также компенсацию ущерба владельцам товарных знаков — в размере нескольких миллионов евро.

С учётом тяжести, характера и общественной опасности совершённого преступления, роли обвиняемых в организованной группе и их личностей, а также того, что они полностью признали свою вину и воспользовались правом на сотрудничество), прокуроры заключили с обвиняемыми соглашения о признании вины и наказании, которые затем были утверждены судом.