Полиция начнёт усиленные проверки на дорогах 0 268

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция начнёт усиленные проверки на дорогах
ФОТО: LETA

Государственная полиция (ГП) в праздничный период вплоть до 5 января проведёт усиленные проверки на дорогах, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГП.

Чтобы не допустить вождения в нетрезвом состоянии, полиция в праздничные дни проведёт усиленные рейды. Правоохранители призывают водителей с пониманием относиться к таким проверкам. Также полиция постарается быть видимой на всей территории страны.

Полиция также призывает соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники, в том числе приобретать её только в легальных торговых местах.

Кроме того, правоохранители напоминают позаботиться о безопасности жилья, так как в длительные выходные часть жителей отправится в заграничные поездки.

#дороги #полиция #безопасность #праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
