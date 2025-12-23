Государственная полиция (ГП) в праздничный период вплоть до 5 января проведёт усиленные проверки на дорогах, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГП.

Чтобы не допустить вождения в нетрезвом состоянии, полиция в праздничные дни проведёт усиленные рейды. Правоохранители призывают водителей с пониманием относиться к таким проверкам. Также полиция постарается быть видимой на всей территории страны.

Полиция также призывает соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники, в том числе приобретать её только в легальных торговых местах.

Кроме того, правоохранители напоминают позаботиться о безопасности жилья, так как в длительные выходные часть жителей отправится в заграничные поездки.