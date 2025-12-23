В результате пожара в хозяйственной постройке в волости Анце Вентспилсского края погибли 40 кур, но восемь удалось спасти, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов спасатели получили в 19:38. Хозяйственное здание горело на площади 200 квадратных метров. Незадолго до полуночи работы на этом пожаре повышенной опасности были завершены. В ликвидации пожара участвовали также добровольные пожарные Вентспилсского края.

Тем временем в Риге на втором этаже пятиэтажного жилого дома в одной из квартир горели бытовые вещи на площади двух квадратных метров. Из задымлённой квартиры был спасён пострадавший человек. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались пять человек.

А в Гулбенском крае из реки Гауя было извлечено тело погибшего, которое передано сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на вызовы, где горели сажа в дымоходе жилого дома, тостер, дымоход, бумага, бытовые вещи, бытовая техника, а также в трёх случаях — легковые автомобили.

Служба получила 51 вызов: девять — на тушение пожаров, 32 — на спасательные работы, и десять вызовов оказались ложными.