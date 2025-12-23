Baltijas balss logotype
В пожаре спасены восемь кур, но 40 погибли 1 173

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В пожаре спасены восемь кур, но 40 погибли
ФОТО: Unsplash

В результате пожара в хозяйственной постройке в волости Анце Вентспилсского края погибли 40 кур, но восемь удалось спасти, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов спасатели получили в 19:38. Хозяйственное здание горело на площади 200 квадратных метров. Незадолго до полуночи работы на этом пожаре повышенной опасности были завершены. В ликвидации пожара участвовали также добровольные пожарные Вентспилсского края.

Тем временем в Риге на втором этаже пятиэтажного жилого дома в одной из квартир горели бытовые вещи на площади двух квадратных метров. Из задымлённой квартиры был спасён пострадавший человек. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались пять человек.

А в Гулбенском крае из реки Гауя было извлечено тело погибшего, которое передано сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на вызовы, где горели сажа в дымоходе жилого дома, тостер, дымоход, бумага, бытовые вещи, бытовая техника, а также в трёх случаях — легковые автомобили.

Служба получила 51 вызов: девять — на тушение пожаров, 32 — на спасательные работы, и десять вызовов оказались ложными.

#пожар #Латвия #эвакуация #ГПСС
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Сейчас курами занимается Сиротский суд, будут решать насколько они осиротели, ну, остальные восемь.

    3
    2

