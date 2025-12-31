Baltijas balss logotype
Устраивать сауну в квартире панельного дома — не лучшая идея. Но в Вецмилгрависе решили рискнуть

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Устраивать сауну в квартире панельного дома — не лучшая идея. Но в Вецмилгрависе решили рискнуть
ФОТО: скриншот видео TV3

Короткое замыкание в печи сауны стало причиной пожара в одной из квартир дома в Вецмилгрависе. Два жильца были спасены и доставлены в больницу, но квартира выгорела и сильно пострадала. Произошедшее заставляет задуматься, была ли установка сауны в квартире законной и безопасной, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Окна дома в Вецмилгрависе в поздний час озарили мигалки оперативных служб. В одной из квартир напротив разгорелся сильный пожар.

«В моей квартире появился дым, он шёл прямо через пол. Ну, я позвонила в службу спасения — мне сказали, что нужно срочно эвакуироваться. Мы все вышли, ждали на улице, пока приедут пожарные, полиция и скорая помощь», - вспоминает Елена.

Тем временем жильцы квартиры — мальчик и его бабушка — спали во время пожара и проснулись только тогда, когда жара стало невозможно терпеть. В состоянии шока, надышавшись дымом, они не смогли покинуть квартиру самостоятельно — оба кричали о помощи, и потребовалось вмешательство спасателей. Их эвакуировали с помощью автолестницы. До прибытия ГПСС эвакуировались 18 человек. В квартире не был установлен датчик дыма, из-за чего пожар был замечен слишком поздно.

К счастью, оба жильца остались живы и сейчас проходят лечение в больнице. На следующий день в доме ощущается стойкий запах гари, а до выгоревшей квартиры можно добраться, ориентируясь лишь на него. Журналисты передачи Degpunktā встретили мужчину, который восстанавливал водопровод, он поделился своей версией произошедшего.

По его мнению, причиной стал пожар в обустроенной в квартире сауне. Во время разговора к журналистам присоединилась родственница спасённых жильцов, пришедшая посмотреть, что осталось от квартиры. Она ищет телефоны близких, оставленные в панике ночью.

Женщина от интервью отказалась, но добавила, что причина возгорания ей непонятна, поскольку сауна была обустроена легально — с полным согласованием у архитектора и строительных властей. Это подтверждает и Рижская дума: проект был согласован с городом, а сама сауна построена три года назад. После согласования вся дальнейшая реализация легла на плечи строителей и владелицы квартиры.

«За строительные работы, использованные материалы и установленное оборудование отвечает нанятый застройщиком строительный специалист. За эксплуатацию и безопасность — собственник квартиры», — поясняют в Департаменте развития города Риги.

Однако соседка Елена считает, что вопрос не в том, правильно ли была построена и использована сауна:

«Сауна, конечно, в обычной жилой квартире — наверное, не очень хорошая идея. Я не знаю. Дом старый, и, по моему мнению, электропроводка у нас в ужасном состоянии, и короткое замыкание может произойти в любой момент и в любой квартире».

В настоящий момент Государственная полиция проводит углублённую проверку законности установки сауны. У владелицы квартиры и у государственных учреждений будут затребованы все необходимые документы и разрешения, чтобы установить причины пожара.

ТВ3

#пожар #строительство #эвакуация #безопасность #документы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
9
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    31-го декабря

    Ерунда, к повреждениям здания приводят незаконное строительство и плохое состояние коммуникаций в доме, в частности проводки. Первое характерно и для совка и для современности и зависит от состояния мозгов квартиросьемщика/собственника, второе даже более характерно для совка (во всех довоенных помещениях, где приходилось делать ремонт, проводка не менялась вообще никогда и давно свое отслужила, а все дополнения и изменения делались на скрутках и изоленте). И разумеется никакой ЖЭК не рвался ее перекладывать

    9
    27
  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Частная собственность в коммунальном жилье приводит к повреждениям здания и проблемам для всех жителей дома из-за конфликта интересов собственников квартир.

    30
    2

