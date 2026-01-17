Лаучене, по её собственным словам, судили за слова «тупой», «проходимец» и за мысль о том, что литовская нация образованнее русской.

Участковый суд Вильнюса оправдал Алину Лаучене, обвинявшуюся в подстрекательстве против русскоязычных из-за статьи о проживающих в Литве людях других национальностей, которые не учат литовский язык.

Как объявила судья Эвелина Петрайтене, Лаучене оправдана, так как не совершила преступления.

«Не каждое деяние согласно Уголовному кодексу считается преступлением, а только такое, которое является опасным и противоправным», — отметила судья.

За оглашением приговора наблюдала группа единомышленников Лаучене.

Вильнюсская участковая прокуратура начала досудебное расследование на основании заявлений двух проживающих в Литве людей других национальностей, хотя до этого полиция несколько раз отказывалась начинать подобное расследование.

«Излишне чувствительная реакция людей других национальностей на любую публичную критику не может быть основанием для возникновения уголовной ответственности... Тем более, что в статье говорится не о нетерпимости к национальностям, а о нетерпимости к поведению, противоречащему законам Литвы. Осуждается и порицается именно поведение людей других национальностей, их нежелание учить язык, а не сама нация или национальность», — сказала судья Петрайтене, разъясняя мотивы оправдательного приговора.

«Статья лишь призывает соблюдать требования Конституции Литвы и Закона о государственном литовском языке», — подытожила судья.

Ранее сообщалось, что во время заключительных прений прокурор Генеральной прокуратуры Дарюс Чапликас просил оправдать обвиняемую, хотя ранее его коллега Шарунас Шимонис из Вильнюсской участковой прокуратуры добивался привлечения женщины к уголовной ответственности.

После оглашения оправдательного приговора прокурор Чапликас повторил свои доводы: «В данном деле не установлено, что деяние обладает такой степенью опасности, чтобы можно было применять уголовную ответственность».

В суде Лаучене поздравил и председатель Национального объединения Витаутас Раджвилас.

«Если будешь молчать и жалобно скулить, прося: „Будьте любезны выучить несколько слов на нашем языке“, тогда постоянно и всё чаще будешь получать ответ: „Вашего собачьего языка не понимаем, говорите на человеческом языке“», — сказал председатель партии.

«Это Литва. Здесь говорят по-литовски. Литовский язык является государственным. И мы впредь будем говорить на очень красивом, самом красивом в мире языке», — сказала в суде оправданная Лаучене.

Она называла это дело политическим. Лаучене, по её собственным словам, судили за слова «тупой», «проходимец» и за мысль о том, что литовская нация образованнее русской. По словам женщины, утверждение о том, что литовская нация образованнее, обосновано тем, что Вильнюсский университет был основан в 1579 году, в то время как в России первый университет появился лишь спустя 200 лет после этой даты.

«Я доказала, что "тупой" — это не "слабоумный". "Тупой" — это неспособный научиться, бездарный. Если инородцы родились здесь, живут здесь 40–50 лет и не умеют поздороваться... Совсем недавно мне одна русская сказала, что это её принцип — не говорить по-литовски. Так, может, и у нас есть принципы не говорить с ними?» — рассказывала Лаучене.

По мнению оправданной, дело было заказным, однако заказчиков она не назвала.

«Свечку не держала. Не знаю. Но прокурор Шарунас Шимонис состряпал это дело. Но нашлись трезво мыслящие, очень честные люди. Я имею в виду прокурора Дарюса Чапликаса. Ему пришлось проделать очень тяжёлую работу. Он должен был вычистить авгиевы конюшни прокурора Шарунаса Шимониса. Поэтому сегодня я смело говорю, что уважаемый Дарюс Чапликас — это Геракл», — сказала Лаучене.

Бывшая учительница, активный член Национального объединения 72-летняя Лаучене обвинялась из-за своей статьи, написанной в 2023 году: «Литовец, твоя страна в опасности! Инородцы перехватывают управление! Открой глаза!». В обвинении указывается, что в публикации унижаются проживающие в Литве русскоязычные.

Эксперт-лингвист Литовского центра судебной экспертизы Саманта Кетите в своем заключении написала, что в статье Лаучене высказано оскорбительное и презрительное отношение к русским, евреям, полякам и другим русскоязычным.

Однако другой опрошенный в суде эксперт-лингвист Лаймутис Лаужикас, также исследовавший упомянутую статью, сказал, что в ней критикуется нежелание учить литовский язык и адаптироваться в Литве, текст не следует считать принижающим или призывающим к дискриминации группы людей.

По словам эксперта, в тексте выражено стремление поощрять интеграцию иностранцев, а не дискриминацию. В публикации Лаучене, по его мнению, можно усмотреть подъем национального самосознания и возвеличивание патриотизма, а презрения к людям других национальностей нет.

В марте прошлого года суд удовлетворил просьбу прокурора и вернул дело в прокуратуру, которая мотивировала эту просьбу недостатками обвинительного акта и необходимостью «оценить опасность деяния».

Подозревая, что дело в прокуратуре может застрять с целью избежать публичного разбирательства и возможного оправдания, адвокат обвиняемой Томас Янушкявичюс подал жалобу в Вильнюсский окружной суд с просьбой вернуть дело в суд.

Жалобу суд вышестоящей инстанции удовлетворил — отменил определение о возвращении дела прокурору и указал продолжить его рассмотрение в суде.

То, что обвинитель просит суд оправдать обвиняемую, генеральный прокурор Нида Грунскене назвала нормальной практикой.

«Было поручено прокурору Генеральной прокуратуры, который специализируется именно на делах такого характера, чтобы он проверил это досудебное расследование. И после ознакомления с выводом его проверки всё же было решено сменить прокурора и поручить поддержать государственное обвинение уже прокурору Генеральной прокуратуры», — пояснила генеральный прокурор.

«Он принял решение просить суд вернуть дело для дополнения расследования. Суд согласился, вышестоящий суд отменил (...) и прокурор, поддерживающий государственное обвинение, попросил оправдать», — добавила она.