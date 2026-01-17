За последние пять лет в Латвии в пожарах погибли восемь детей, включая детей, погибших в пятницу в Кекавской волости, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 2020 году и в прошлом году в пожарах погиб один ребенок, в 2022 и 2023 годах - двое несовершеннолетних. В то же время в 2021 и 2024 годах пожаров, в которых погибли бы несовершеннолетние, не было.

Уже сообщалось, что в пятницу утром двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны Кекавской волости.