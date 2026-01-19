Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это провал: железную дорогу Rail Baltic не построят даже к 2030 году? 8 2896

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это провал: железную дорогу Rail Baltic не построят даже к 2030 году?

Завершение строительства европейской узкоколейной железной дороги Rail Baltic, соединяющей страны Балтии с Польшей, к 2030 году крайне маловероятно, заявил глава комиссии парламента Латвии по расследованию проекта Rail Baltic на организованных специальной комиссией эстонского Рийгикогу по борьбе с коррупцией.

Депутат подчеркнул, что ни одна из трех стран Балтии не сможет подготовить свой участок железной дороги к этому времени, пишет ERR.

В частности, латвийской части проекта не хватает 4,4 миллиарда евро для покрытия расходов, а наибольшие трудности связаны со строительством участка, идущего на север от Риги до Саласпилса, детальное проектирование которого еще даже не началось.

Существуют трудности, связанные со строительством моста через реку Даугава, поскольку в мире есть всего семь кранов для установки элементов моста, и ни одного из них в Европе.

По словам латвийского депутата, 2030 год – нереалистичный срок. Строительство железной дороги в лучшем случае может быть завершено в 2034-35 годах.

Присутствовавший на слушаниях председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс признал в своей презентации, что, хотя существуют риски, связанные с завершением строительства железной дороги в срок, это технически осуществимо в Эстонии, где уже строится 100 километров железной дороги.

Салометс также отметил, что цена одного километра железной дороги в Эстонии сопоставима с ценой в Литве и значительно ниже, чем в Латвии, и причиной этого может быть то, что в Эстонии тендеры на строительство проводили по частям, а не передали весь проект одной компании, как в Латвии.

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) обосновала проведение слушаний тем, что в конце прошлого года поступила информация о том, что Латвия ищет возможности сократить проект Rail Baltic, в результате чего 60-километровый участок железной дороги между Ригой и Эстонией может остаться на старой колее. Это, в свою очередь, означало бы, что Rail Baltic не будет функционировать в соответствии с планом.

По словам Коваленко-Кылварт, специальная комиссия по борьбе с коррупцией хотела на заседании получить обзор текущего состояния латвийской части проекта Rail Baltic и возможных перспектив всего проекта в целом.

Читайте нас также:
#Эстония #железная дорога #Латвия #транспорт #строительство #коррупция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(8)
  • HV
    Hren Vam
    20-го января

    =))) но снести и уничтожить все созданное в другие времена - это получается быстро. страна недоумков.

    59
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го января

    Читата: "... цена одного километра железной дороги в Эстонии сопоставима с ценой в Литве и значительно ниже, чем в Латвии, и причиной этого может быть то, что в Эстонии тендеры на строительство проводили по частям, а не передали весь проект одной компании, как в Латвии...." Ну так коррупция ведь очевидна

    48
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го января

    Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) обосновала проведение слушаний тем, что в конце прошлого года поступила информация о том, что Латвия ищет возможности сократить проект Rail Baltic Именно что коррупция и явный саботаж налицо

    26
    1
  • I
    Igors
    19-го января

    Rail Baltic? Ну если у нас не могут трамвайные рельсы нормально и в срок поменять (Слокас). Велодорожки сделать, то сдается мне Эстонцам (что б запустить свой участок) нужно будет и у нас попахать за свой счет. Браво!!! А говорите экономить не умеем...

    31
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го января

    Никто не напомнит, с какого года получает зарплату немаленькое правление Рейл Балтик? И что по этому поводу есть сказать у нашего Тупого... ой, Доюрого. Отзовись, патриот! Это ж тебе не мировые новости с позиции русофобии комментировать - ты здесь живёшь, тут твоя Родина. Или не живёшь и не Родина, а издалека попукиваешь, как клоун тсич?

    38
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Надо совсем немного подождать и помощь придёт, откуда её совсем не ждали!

    Правда безвозмездной она совсем не будет.

    28
    3
  • MT
    Michael T.
    19-го января

    А чего так? Знатно обосрались....

    49
    1
  • A
    Anim
    19-го января

    Независимые?

    От ума.

    51
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Резекне на балконе обнаружено тело убитого мужчины
Иконка видео
Изображение к статье: Необычная погоня полиции в Бауске: пьяные гости украли у хозяина квадроцикл
Изображение к статье: «Разъезжают по редиске, морковке… и сбегают». У жителя Огре Юриса снова повредили двор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Китайский космический беспилотник вернул на Землю семена роз Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Бойкот чемпионата мира по футболу в США: наcколько это реально?
Спорт
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео