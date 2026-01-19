Завершение строительства европейской узкоколейной железной дороги Rail Baltic, соединяющей страны Балтии с Польшей, к 2030 году крайне маловероятно, заявил глава комиссии парламента Латвии по расследованию проекта Rail Baltic на организованных специальной комиссией эстонского Рийгикогу по борьбе с коррупцией.

Депутат подчеркнул, что ни одна из трех стран Балтии не сможет подготовить свой участок железной дороги к этому времени, пишет ERR.

В частности, латвийской части проекта не хватает 4,4 миллиарда евро для покрытия расходов, а наибольшие трудности связаны со строительством участка, идущего на север от Риги до Саласпилса, детальное проектирование которого еще даже не началось.

Существуют трудности, связанные со строительством моста через реку Даугава, поскольку в мире есть всего семь кранов для установки элементов моста, и ни одного из них в Европе.

По словам латвийского депутата, 2030 год – нереалистичный срок. Строительство железной дороги в лучшем случае может быть завершено в 2034-35 годах.

Присутствовавший на слушаниях председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс признал в своей презентации, что, хотя существуют риски, связанные с завершением строительства железной дороги в срок, это технически осуществимо в Эстонии, где уже строится 100 километров железной дороги.

Салометс также отметил, что цена одного километра железной дороги в Эстонии сопоставима с ценой в Литве и значительно ниже, чем в Латвии, и причиной этого может быть то, что в Эстонии тендеры на строительство проводили по частям, а не передали весь проект одной компании, как в Латвии.

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) обосновала проведение слушаний тем, что в конце прошлого года поступила информация о том, что Латвия ищет возможности сократить проект Rail Baltic, в результате чего 60-километровый участок железной дороги между Ригой и Эстонией может остаться на старой колее. Это, в свою очередь, означало бы, что Rail Baltic не будет функционировать в соответствии с планом.

По словам Коваленко-Кылварт, специальная комиссия по борьбе с коррупцией хотела на заседании получить обзор текущего состояния латвийской части проекта Rail Baltic и возможных перспектив всего проекта в целом.