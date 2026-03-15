Капитализация компании Nintendo за неделю взлетела на $14 млрд благодаря мировому успеху новой игры Pokemon Pokopia. Акции японской компании, специализирующейся на разработке видеоигр и игровых систем, показали максимальный недельный прирост за последние десять лет, подсчитал Bloomberg.

На торгах Токийской фондовой биржи акции Nintendo росли четыре сессии подряд и в пятницу, 13 марта, в ходе торгов дорожали на максимуме на 2,7%, до 10 425 японских иен ($65,4). Всего же за последнюю неделю бумаги прибавили около 18% и завершили торги на уровне 10 220 японских иен ($64,1).

Игра Pokemon Pokopia вышла 5 марта 2026 года эксклюзивно для системы Nintendo Switch 2. За первые четыре дня после выхода новая игра разошлась тиражом 2,2 млн копий и получила восторженные отзывы фанатов в интернете.

Успешный дебют Pokemon Pokopia помог частично компенсировать потери, которые Nintendo понесла с конца прошлого года из-за дефицита микросхем памяти. Резкий рост цен на память может негативно повлиять на прибыль от продаж новой игровой консоли Switch 2.

«Никто не ожидал такого успеха — никто не рассчитывал на такое высокое качество», — рассказал основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото. По его мнению, это очень редкий случай, когда игра Nintendo случайно становится хитом. «Это лучшая игра про покемонов за всю историю», — считает он.

Игра, в которой игроки управляют покемоном, преобразующим пустошь, возделывая поля и строя дома, — это «скрытый хит», заявлял ранее аналитик Jefferies Атул Гоял. Pokemon Pokopia выступает в роли важнейшего катализатора, ускоряющего расширение базы пользователей консоли Nintendo Switch 2 и привлекающего платежеспособную аудиторию не из числа геймеров.

Ранее компания Nintendo привлекла широкую аудиторию игроков симулятором островной жизни Animal Crossing: New Horizons, который стал хитом во время пандемии COVID-19 и помог увеличить продажи оригинальной консоли Switch.