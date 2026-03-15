Врач опровергла популярный миф об одной утренней привычке

Дом и сад
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач опровергла популярный миф об одной утренней привычке

Гастроэнтеролог Мария Лопатина опровергла распространенное убеждение о пользе стакана воды натощак, назвав эту утреннюю привычку пустым ритуалом.

Врач пояснила, что многие пьют воду сразу после пробуждения, рассчитывая «запустить» работу желудка и кишечника. Однако с позиции доказательной медицины такой эффект невозможен: по словам Лопатиной, у желудочно-кишечного тракта нет специального механизма, активируемого водой, — кишечник не «спит» ночью и не нуждается в каком-либо сигнале для начала работы.

Лопатина также подчеркнула, что употребление воды натощак не способствует улучшению процесса опорожнения кишечника. Стабильность дефекации, как отметила специалист, зависит от общего суточного объема потребляемой жидкости, а время ее приема принципиального значения не имеет.

Если по утрам возникают трудности с работой кишечника, причина, скорее всего, кроется не в отсутствии стакана воды после пробуждения. Чаще всего на это влияют другие факторы: особенности режима питания, снижение естественных утренних позывов, недостаточный объем пищи, стресс, образ жизни или прием лекарственных препаратов.

#медицина #питание #привычки #кишечник #вода #здоровье
Редакция BB.LV
