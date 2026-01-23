Baltijas balss logotype
Ушел из дома 3 года назад и не вернулся. Просят помочь найти пропавшего парня 0 1422

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ушел из дома 3 года назад и не вернулся. Просят помочь найти пропавшего парня
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего Унаса Хмелинскиса, 1998 года рождения.

Известно, что Унас Хмелинскис числится без вести пропавшим с 2023 года. Он покинул своё место жительства в волости Вилькене Лимбажского края, не сообщив близким о своём дальнейшем местонахождении или намерениях. Также он отказался раскрывать информацию о том, где планирует жить и чем будет заниматься в будущем.

По характеру человек интровертен. Существует вероятность, что он уехал за границу в поисках работы, поскольку его последнее известное место работы находилось в Нидерландах.

Если вам что-либо известно о его возможном местонахождении, позвоните по телефону +371 26446790 или 112!

#полиция #Нидерланды #Латвия
Видео